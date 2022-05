Rennes, l’équipe la plus excitante de Ligue 1 ?

Cette saison de Ligue 1 a été très intéressante à regarder, peut-être la saison la plus excitante depuis de nombreuses années. Contrairement aux saisons précédentes, le podium ne se jouait pas seulement entre trois ou quatre équipes comme d’habitude, mais six, qui auraient pu toutes prétendre à participer à la Ligue des champions. Les équipes françaises ont montré un niveau de jeu très élevé au monde entier qui la regardait plus que jamais, suite à l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

Une saison pleinement réussie

Et, s’il y a bien une équipe qui a réussi à se différencier des autres, même du PSG, c’est l’équipe entraînée par Bruno Genesio.

En effet, le Stade Rennais a réalisé une superbe saison, au niveau du jeu proposé.

Même si l’équipe n’a fini “que” quatrième au classement, c’est sûrement celle qui à, le plus souvent, fait très bonne impression. Quand on sait que c’est la première équipe du championnat à avoir battu le PSG de Mbappé, Neymar et Messi, cela n’est pas réellement étonnant.

Bruno Génésio, qui, malgré sa fin d’aventure manquée, a fait un passage très réussi à l’Olympique Lyonnais. Son manque de charisme lui aura coûté sa place, même si les résultats en championnat, et en Ligue des champions, étaient largement meilleurs que ceux de Peter Bosz.

Le Stade Rennais a ainsi eu raison de tenter le pari Génésio, qui a très rapidement su mettre en application son plan de jeu. L’équipe a proposé un très beau jeu tout au long de la saison, tout en gagnant la plupart de ses matchs contre les grands :

2-0 contre le PSG

4-1 contre l’OL

4-2 contre l’OL

2-0 contre l’OM

En plus de cela, c’est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, avec 82 buts marqués, juste derrière le PSG et ses 90 buts.

L’équipe méritait sûrement mieux

Nous jouerons l’ pour la 5ème fois consécutive ! À bientôt @EuropaLeague ! pic.twitter.com/c93PTQcC9j — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 21, 2022

Et pourtant, malgré une très belle saison, le club breton n’a terminé que quatrième derrière Monaco et Marseille, qui n’ont pas été vraisemblablement meilleurs sur l’ensemble du championnat.

Ce qui a manqué aux Rennais, c’est une efficacité dans des matchs largement à leur portée.

On pense notamment aux matchs contre Nantes, Angers, Reims, Troyes, ou encore Clermont, où l’équipe a laissé échapper beaucoup de points précieux. Avec seulement une victoire de plus, le club aurait terminé second, avec le même nombre de points, mais une différence de buts plus élevée que l’OM.

[#LOSCSRFC] & L’Inside Match de la der’ est ici — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 24, 2022

À l’image de Lens, ou de Nice, qui ont aussi réalisé des saisons réussies, avec des équipes très agréables à regarder, il a manqué la réussite chirurgicale dans les “petits” matchs à Génésio et ses joueurs.

Pourtant, on les aurait très bien vus participer à la prochaine édition de la Ligue des champions. Ils devront se contenter de l’Europa League, une compétition dans laquelle ils pourraient performer, si les clubs européens ne les pillent pas.

En effet, avec des individualités très remarquées, certains joueurs attirent les convoitises de plusieurs clubs plus compétitifs que le Stade Rennais. Cela pourrait être une double déception de voir une partie de l’effectif partir afin de jouer la LDC, qui semblait largement atteignable.