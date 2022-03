Reims (SR) – Monaco (AS) : Pronostic et formations probables

Reims et Monaco s’affronteront dimanche 7 novembre à 15h00, dans un match valable pour la 13e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Reims – Monaco.

Cotes et Conseils pour la Prédiction Reims – Monaco

Prédiction Reims – Monaco 1X2 : Monaco @ 1.90 – Eurobet

Dans cette 13e journée de Ligue 1, nous verrons et pronostiquerons également le match entre Reims et Monaco, un match intéressant qui peut favoriser l’équipe à domicile qui a absolument besoin de points étant donné qu’elle est pour le moment proche de la zone de relégation, à la 17e place, et Monaco, issu d’un match de Ligue Europa jeudi, joué contre le PSV, qui a vu l’équipe monégasque faire match nul 0-0. Passant au pronostic de ce match, nous pensons que Monaco se remettra de cette situation étrange dans laquelle il n’a pas marqué depuis 2 matchs, et marquera un but de plus que ses adversaires afin de ramener les 3 points à la maison. Voir l’article : PSG – Nice OGC : Pronostic et compositions probables. Cote de la victoire de Monaco, 1,90 !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Moins de 2,5 @ 1,72 – Lottomatica

Étant 2 équipes qui encaissent au moins 1 but par match, nous pensons qu’il s’agit peut-être d’un match bloqué, aussi parce que l’équipe favorite, Monaco, a quand même joué un match qui n’était pas exactement facile 3 jours auparavant. Le Under sera la prédiction choisie par nos experts, et considérée comme la plus appropriée. Sur le même sujet : Parme – Brescia : Prédiction et formations probables. Les frais sont de 1,72 !

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,90 – Goldbet

En revanche, la cote sans but est à 1,90, considérée par nos experts comme la cote surprise pour ce match compte tenu de la cote moyenne élevée, mais surtout la gagnante, puisque ce ne sera probablement que Monaco à marquer, même si Reims a la poussée à toute la foule à domicile, un facteur à ne pas sous-estimer. Lire aussi : Marseille – Metz : Pronostic, programmations probables et conseils pour votre paris.

Les cotes du match Reims – Monaco

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les formations probables de Reims – Monaco

Il reste 4 joueurs indisponibles à Reims pour ce match contre Monaco, à savoir : Zeneli, Hornby, Munetsi et van Bergen, tous aux prises avec des blessures mineures, sauf Zaneli qui sera de nouveau disponible vers mai 2022, compte tenu de la rupture du ligament croisé. Car le moine, en revanche, continue de travailler en dehors de Cesc Fabregas, qui devrait revenir sous peu, et de Matazo. Les formations probables pour ce match, ci-dessous :

Formation probable Reims (4-2-3-1) : Rajkovic, Doucouré, Faes, Abdelhamid, Konan, Matusiwa, Cassamá, Mbuku, Flips, Touré, Ekitike. Entraîneur : Oscar Garcia.

Formation probable de Monaco (3-5-2) : Nübel, Disami, Maripan, Badiashile, Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Lucas, Henrique, Boadu, Volland. Entraîneur : Niko Kovac.