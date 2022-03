Real Madrid – Athletic Bilbao: Prédiction et formations probables

Le Real Madrid et l’Athletic Bilbao s’affronteront mercredi 1er décembre à 21h00 dans un match valable pour la reprise de la 9e journée de Liga. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Real Madrid – Athletic Bilbao.

Cotes et astuces pour les pronostics Real Madrid – Athletic Bilbao

Real Madrid – Athlète Bilbao Prédiction 1X2: Real Madrid @ 1.45 – Eurobet

Entre le Real Madrid et l’Athletic Bilbao se jouera mercredi 1er décembre, la reprise de la 9e journée qui ne s’est pas jouée. Pour l’instant, ayant atteint la 16e journée de championnat, le classement indique que le Real est à la première place avec 33 points, avec 34 buts, ce qui est la meilleure attaque du championnat, avec évidemment le meilleur meilleur buteur du championnat, Karim Benzema, avec 11. réseaux. 1 seule défaite comblée par le Real Madrid cette année, 2 à la place de celles de l’Athletic. Sur le même sujet : Clermont Foot 63 – Nice OGC : Prédiction et formations probables. Chiffres en main, ce match a le potentiel pour devenir un grand match. Cependant, le pronostic est sur une victoire, et c’est évidemment la victoire des Galacticos qui sont bien plus forts sur le plan technique. Le Real Madrid vainqueur contre Bilbao est donné à 1,45, suivant les cotes d’Eurobet.

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,67 – Lottomatica

Il s’agit du Real Madrid, avec un but moyen de plus de 2 buts par match, impossible de ne pas prédire un Plus de 2,5 considérant également que les 5 derniers matchs joués par les Galacticos se sont tous terminés avec 3 buts au total ou plus. Dans ce cas également, le Over 2. Lire aussi : Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote.5 est l’une des cotes préférées des parieurs, qui dans ce cas, est donnée à 1.67 sur Lottomatica.

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,80 – Goldbet

De l’avis de nos experts en paris, le Real ne devrait pas sortir indemne dans ce match. Ceci pourrez vous intéresser : Parme – Brescia : Prédiction et formations probables. L’Athletic a encore toutes les cartes sur table pour mettre en difficulté une équipe comme le Real Madrid, marquant au moins un but et donc, vous conseillant de jouer le Goal, coté à 1,80 sur Goldbet !

Les cotes du match Real Madrid – Athletic Bilbao

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations du Real Madrid – Athletic Bilbao

2 ne sera pas disponible pour le Real Madrid, y compris Gareth Bale, en raison d’une blessure au mollet, et Ceballos souffre toujours d’une blessure à la cheville. Cinq joueurs seront absents de l’Athletic Bilbao pour ce match : Villalibre, Vivian, Nolaskoain, Berchiche et le suspendu Martinez. Voici les files d’attente probables ci-dessous:

Formation probable du Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. Entraîneur : Carlo Ancelotti

Formation probable de l’Athletic Bilbao (4-4-3): Simon, Lekue, Alvarez, Petxa, Balenziaga, Williams, Garcia, Vencedor, Muniain, Garcia, Sancet. Entraîneur : Marcellino Garcia.