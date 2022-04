Real Betis – Deportivo Alaves : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris

Le Real Betis et le Deportivo Alaves s’affronteront le mardi 18 janvier à 20h00 dans un match valable pour la 21e journée de LaLiga. Ici, nous avons décrit quelques paris possibles sur la prédiction Real Betis – Deportivo Alaves.

Cotes et astuces de pronostic Real Betis – Deportivo Alaves

Real Betis – Deportivo Alaves Prédiction 1X2: Real Betis @ 1,52 – Eurobet

Match de LaLiga qui se jouera les mardis à 20h00, dans lequel nous verrons le Real Betis et le Deportivo Alaves s’affronter. Jetons un coup d’œil au classement, avec le Real Betis qui grimpe à tous les postes, actuellement à la 3ème place, derrière le Real et Séville, avec 34 points, grâce à 10 victoires et 4 nuls, avec 33 buts marqués et 24 encaissés. Des chiffres complètement différents sont ceux d’Alves qui est plutôt dans la zone de relégation, à la 18e place, avec 11 défaites en 20 matches de championnat, et seulement 4 victoires obtenues jusqu’à présent. A voir aussi : Pérouse – Ternana Calcio : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris. Il n’y a que 16 buts marqués et 30 encaissés. La prédiction pour ce match va clairement vers l’équipe favorite à gagner, avec le Real Betis coté à 1,52 pour la conquête des 3 points.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,85 – Lottomatica

Ce sera un match avec de nombreux buts selon nos experts, notamment de l’équipe locale. A voir aussi : Inter Milan – Torino : pronostic, cotes et conseils pour votre paris. C’est pourquoi nous vous conseillons de miser sur la cote Plus de 2,5 cotée à 1,85 !

Prédiction Goal / No Goal : No Goal @ 1,80 – Goldbet

A notre avis, une seule équipe marquera dans ce cas le Betis, c’est pourquoi la cote No Goal est l’une des plus jouées parmi les différents parieurs, compte tenu de la bonne cote de 1,80 ! Voir l’article : Cadix – Séville SFC : Prédiction, formations probables et cotes.

Les cotes du match Real Betis – Deportivo Alaves

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les formations probables du Real Betis – Deportivo Alaves

Passons à la liste des indisponibles pour ce match dont on verra absents, pour le Betis : José, Montoya et Moreno, disqualifiés. Il manque Alaves : Navarro, Guidetti, out pour Covid, Pons, Garcia et Lejeune out également suite au carton rouge reçu lors du dernier match de championnat.

Formation probable du Real Betis (4-2-3-1) : Silva, Bellerin, Pezzella, Gonzalez, Moreno, Rodriguez, Carvalho, Canales, Fekir, Juanmi, Iglesias. Entraîneur : Manuel Pellegrini

Formation probable du Deportivo Alaves (4-4-2) : Pacheco, Aguirregabiria, Miazga, Lopez, Duarte, Jason, Moya, Garcia, Rioja, de la Fuente, Joselu. Entraîneur : José Luis Mendillbar