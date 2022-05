Qui est Rebecca Halliday ? Biographie de l’ex-petite amie de Jesse Lingard

Rencontrez la superbe ex-petite amie de Jesse Lingard, Rebecca Halliday. Vous trouverez ici tout ce qu’il y a à savoir sur la petite maman de Jesse, y compris sa biographie, sa profession, son compte sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Alors, lisez la suite pour en savoir plus sur Rebecca Halliday.

Jesse Lingard a été l’une des vedettes de l’équipe de Manchester United, mais ces dernières années, il a connu des moments très difficiles avec les Red Devils. Son accord de prêt à West Ham a été l’une des meilleures décisions, car c’était le coup de pouce dont sa carrière avait tant besoin. Après son retour à Man United, Lingard a été phénoménal. Quoi qu’il en soit, nous avons décidé d’examiner de plus près sa vie personnelle plutôt que sa vie professionnelle et d’en savoir plus sur son superbe ex, alors commençons.

Qui est l’ex-petite amie de Jesse Lingard ?

Jesse Lingard était dans une relation à court terme avec le superbe modèle de fitness, Rebecca Halliday. Jesse et Rebecca se sont rencontrés dans une boîte de nuit et ils ont commencé à se voir peu de temps après.

Peu de temps après leur premier rendez-vous, Rebecca est tombée enceinte de l’enfant de Jesse, mais malheureusement, ils ont décidé de mettre fin à leur relation. Malgré cela, Becca et Jesse restent en bons termes et essaient d’être les meilleurs parents possibles pour leur fille.

Les rapports affirment que Rebecca emmène Hope (leur enfant) voir son père chaque semaine.

Qui est Rebecca Halliday ?

Rebecca est une mannequin renommée et une propriétaire d’entreprise. Elle est surtout connue pour être l’ex-petite amie et la petite maman de Jesse Lingard.

Examinons maintenant de plus près la biographie de Rebecca Halliday et apprenons-en plus sur elle.

Biographie de Rebecca Halliday

Rebecca Halliday est née le 9 novembre 1985, elle a donc 36 ans.

Selon sa date de naissance, le zodiaque de Rebecca Halliday est Scorpion, ce qui signifie qu’elle est courageuse, loyale, intelligente et qu’elle est une excellente conseillère. Habituellement, les personnes nées sous le signe du Scorpion sont méfiantes et possessives de temps en temps.

Rebecca Halliday est née en Angleterre, ce qui signifie que sa nationalité est anglaise.

Rebecca Halliday Famille

La famille de Rebecca Halliday fait actuellement l’objet d’un examen, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

D’après ce que nous avons vu, Rebecca a une excellente connexion avec sa mère et elle l’aime beaucoup. Malheureusement, nous n’avons rien trouvé de spécifique sur le père de Rebecca ou ses frères et sœurs car elle n’a divulgué aucune information à leur sujet. Elle préfère garder sa vie personnelle secrète et elle n’a rien partagé sur ses parents.

Rebecca Halliday Éducation

Rebecca Halliday a obtenu son diplôme d’études secondaires dans sa ville natale en Angleterre et elle était une excellente élève.

Il n’y a aucune information si Rebecca s’est inscrite à l’université après avoir terminé ses études secondaires ou si elle a choisi de poursuivre une carrière dans l’industrie du conditionnement physique.

Rebecca Halliday Carrière professionnelle

Rebecca Halliday est une mannequin professionnelle et une passionnée de fitness. Le travail de Rebecca est en tant que directeur des opérations dans une entreprise de formation personnelle.

Elle possède également une entreprise, où elle vend des accessoires pour enfants et sa mission est d’amener le style de chaque enfant à un niveau supérieur. Son entreprise a commencé avec l’idée d’aider son enfant, mais cela s’est avéré être un succès.

Valeur nette de Rebecca Halliday

La valeur nette de Rebecca Halliday est en cours d’examen pour le moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

La valeur nette de Jesse Lingard est bien connue et vous serez surpris par la grande somme d’argent que l’international anglais a sur son compte bancaire. La valeur nette de Jesse Lingard est estimée à 12 millions de dollars. Lingard gagne plus 3 millions d’euros par an et son salaire hebdomadaire est 60 976 €.

Rebecca Halliday Réseaux sociaux

Rebecca Halliday ne fait que commencer sur les réseaux sociaux puisqu’elle a créé son Instagram en 2020. Pour l’instant, elle a gagné près de 21 000 abonnés et les fans l’adorent car elle a une influence positive sur eux.

Rebecca Halliday publie des photos de sa charmante fille et des clichés sexy de ses récents photoshoots.

Vous pouvez consulter l’Instagram de Rebecca Halliday ici et la suivre pour être en contact avec l’excellent contenu qu’elle a.

Mesures du corps de Rebecca Halliday

Les mesures de Rebecca Halliday sont toujours à l’étude car elle n’a divulgué aucune information à ce sujet.

Nous supposons que la taille de Rebecca Halliday est de 5’6 (167 cm) et son poids est d’environ 60 kg (132 lbs). Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Actuellement, Rebecca n’a aucun tatouage sur son corps.

Rebecca est une fanatique de gym et elle s’entraîne régulièrement. Comme vous pouvez le voir sur les photos, elle a des fessiers et des abdominaux bien développés. Rebecca suit un régime alimentaire sain pour l’aider à maintenir son excellent physique.

Les enfants de Rebecca Halliday et Jesse Lingard

Rebecca Halliday et Jesse Lingard ont un enfant ensemble. Ils ont une petite fille.

En octobre 2018, Rebecca a donné naissance à la fille de Jesse Lingard, Hope Lingard.