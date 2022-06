Qui est Milan Skriniar, la nouvelle priorité que Mbappé veut voir signer au PSG ?

in

A la recherche d’un défenseur axial, le PSG a identifié sa grande priorité de l’été. Il s’agit de Milan Skriniar, la tour de contrôle de l’Inter Milan. Après avoir proposé 50 millions d’euros, Paris va rehausser son offre. Voici le portrait d’un Slovaque qui pourrait faire des merveilles en Ligue 1 la saison prochaine…

Le PSG ne veut plus perdre de temps. Encore moins après l’arrivée de Luis Campos au poste de « conseiller du président », pour ne pas dire « directeur sportif ».

🚨 | Le #PSG a augmenté son offre à 60M€ pour Milan Skriniar ! 📲CorSera via @Guillaumemp pic.twitter.com/hN8a8pFk5i — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 13, 2022

Au menu de son premier mercato, le Portugais s’attaque au chantier de la défense. Et sa priorité n’est autre que Milan Skriniar, la pépite slovaque de l’Inter Milan. Depuis son arrivée de Slovaquie en 2016, le joueur est devenu une réelle référence à son poste à l’échelle européenne. L’international sort d’une très grosse saison avec le club nerazzuri.

Saison pleine avec 35 matches joués, il se place comme véritable homme de confiance de Simone Inzaghi.

Son nom est l’un des premiers couchés sur la feuille de match avant chaque rencontre. Il sait également se montrer efficace devant le but avec ses trois buts inscrits dans le championnat italien. Sur le plan européen, c’’est identique, Milan Skriniar aura participé aux huit rencontres disputées par son équipe, et aura inscrit un but durant toute la campagne de cette saison.

Skriniar et le PSG, ça matche !

Actuellement âgé de 27 ans, Milan Skriniar est en pleine force de l’âge. Il pourrait, avec une arrivée à Paris, donner un nouvel élan à sa belle carrière. Il répond parfaitement à ce qu’un défenseur titulaire au PSG doit posséder. Dans un premier temps, il reste très polyvalent et peut jouer dans plusieurs dispositifs tactiques. Dans une défense à 4, il peut occuper le poste d’axial droit, comme celui d’axial gauche. La même chose dans une défense à 5. Il peut également dépanner si besoin en tant que milieu défensif. Dans le domaine aérien, Skriniar excelle, sa densité physique lui permet d’être très présent et très efficace au duel contre son vis-à-vis.

Outre cette qualité-là, il ne faut surtout pas le réduire à l’image de la brute épaisse, sa faculté d’anticipation au-dessus de la moyenne lui permet d’être propre dans ses interventions, lui qui peut aussi être très fin techniquement à la relance. À l’Inter, ce rôle est laissé à Bastoni, mais lui aussi est capable d’être performant dans cet aspect du jeu. Cette saison, les chiffres parlent pour lui : 93,2 % de passes qui arrivent dans les pieds de ses coéquipiers. Un pourcentage qui reste aussi très élevé quand il doit prendre des risques avec le jeu long, puisqu’elles arrivent à bon port à 86,2 % des cas.

Mais là où Skriniar pourrait apporter une plus-value encore plus intéressante, c’est sur sa fiabilité. Le joueur ne se blesse que très rarement, et ne passe pas souvent au travers des rencontres. C’est un joueur qui aime aussi les gros matchs. La pression semble glisser sur lui.

Le meilleur trio d’Europe ?

Paris possède énormément de joueurs en défense centrale.

Les deux titulaires indiscutables que sont Marquinhos et Presnel Kimpembe. Ils ont tendance à se reposer sur leurs acquis, faute d’une concurrence réelle. Sergio Ramos, le gros coup du dernier mercato, qui n’a pas pu jouer, la faute à un enchaînement de blessures. Pour ce qui est des doublures, Thilo Kehrer a su se montrer intéressant en tout début de saison, mais il est malheureusement trop tendre pour les rencontres à fort enjeu. Abdou Diallo, lui, n’a jamais su s’imposer car trop souvnet blessé.

Enfin le très jeune et prometteur El Chadaille Bitshiabu, qui doit grandir, mûrir et continuer sa progression. Si Skriniar arrive, il peut vite mettre un Kimpembe sur le banc. Ses erreurs de concentration se paieront cash à l’avenir. Mais c’est la perspective d’une défense à trois, composée de Marquinhos, Ramos et Skriniar, qui pourrait clairement faire franchir un cap au PSG.