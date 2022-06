Qui est milan skriniar, la nouvelle priorité du PSG

Pour les supporters de la Juventus Turin, Milan Skriniar est un joueur hors pair. Issu de la ville de Kragujevac, en Slovaquie, le milaniste a débuté sa carrière professionnelle à l’ASD Dusseldorf en Allemagne. Il a évolué ensuite pour le Benfica Lisbonne puis la Juventus Turin. En 2017-2018, il a inscrit 22 buts en Ligue 1 et remporté le Ballon d’Or.

Milan Skriniar: La révélation du jeu de football européen

Milan Skriniar est une nouvelle révélation du football européen. Après avoir joué avec les plus grandes équipes du continent, le joueur serbe évolue désormais en Italie avec la Lazio Rome. Skriniar est un ailier droit habile et rapide, qui possède une forte capacité défensive.

✅ Skriniar au PSG c’est un grand OUI ! On a besoin de ce genre de joueur avec une rage et une belle combativité ! 🔥 pic.twitter.com/qYmRe3OrS7 — Media Parisien (@MediaParisien) June 17, 2022

Un joueur hors norme qui multiplie les exploits

Milan Skriniar est un joueur hors norme. Il est arrivé à Milan en 2017 et a immédiatement marqué son écriture dans la Serie A en remportant deux titres avec le club. Sa force vitale réside principalement dans sa compétence à toujours se montrer prêt à tout, quitte à donner corps à ses idées. Cela lui a permis de multiplier les exploits cette saison, notamment en battant Neymar des deux mains à la finale du Championnat italien.

Milan Skriniar est un joueur hors norme qui multiplie les exploits. Il a remporté trois Coupes d’Europe avec le Milan AC et il est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Milan Skriniar, l’athlète hors normes

Milan Skriniar est l’athlète hors normes. Sa force, son poids, son endurance font de lui un adversaire redoutable. Il a été sacré meilleur joueur de la Ligue 1 en 2018 et 2019.

Le natif de Zadar ( Croatie) a débuté sa carrière en tant que joueur de football amateur. Il a ensuite joué pour le FC Sion (Suisse), où il a remporté une Coupe d’Europe en 2015. En 2016, il est parti à l’Inter Milan, où il a été nommé meilleur joueur de Serie A en 2018 et 2019. Il a également participé à quatre matches du Mondial-2018 en qualité de suppléant.

Milan Skriniar est un athlète hors normes qui possède une force impressionnante et une endurance exceptionnelle. Son talent et son énergie font de lui un adversaire redoutable.

Les secrets de son succès

Milan Skriniar est un joueur de football qui a évolué notamment au club AC Milan. Il a remporté une Coupe UEFA en 2011 et un championnat italien en 2015. Il est actuellement capitaine du club et figure parmi les meilleurs buteurs européens. Comment peut-on expliquer son succès ?

Comment Milan Skriniar parcourt la planète foot?

Milan Skriniar est né en Slovaquie, mais il a grandi à Milan. Après avoir brillé à la Slovaquie A et été recruté par le Milan en 2016, il est devenu l’un des meilleurs milieux défensifs du monde. Comment vit-il sa vie depuis son arrivée au Milan?

Il a une maison dans le quartier du San Siro et une autre à Malpensa. Il est marié et a une fille. Il est très intéressé par la musique et les voyages.

https://www.youtube.com/watch?v=NWBON5EJxyM

🚨 OFFICIEL ! SKRINIAR AU PSG POUR 70M€ C'EST BOUCLÉ !

Lire cette vidéo sur YouTube

Les prochains objectifs de l’athlète serb

Milan Skriniar ambitionne d’atteindre les sommets avec la Roma et de remporter une coupe du monde,il souhaite aussi continuer à progresser en tant que joueur et devenir une référence pour les jeunes footballeurs.

Il est aussi impatient de réaliser une carrière internationale et de prouver à tous qu’il est l’un des meilleurs athlètes du monde.

Milan Skriniar a dévoilé les objectifs qu’il se fixe pour la saison 2019-20. Le milieu de terrain de l’Inter Milan souhaite retrouver les titres et réaliser son meilleur résultat à l’avenir.