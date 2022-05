Qui est la petite amie de Joshua Kimmich, Lina Meyer ?

Lina Meyer est la superbe petite amie du joueur clé du Bayern Munich, Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich est l’un des joueurs clés du Bayern Munich depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2015. Il a aidé son équipe à remporter de nombreux titres, mais nous pensons que vous n’êtes pas ici pour en savoir plus sur sa vie professionnelle.

Nous avons décidé de nous pencher de plus près sur la vie personnelle de Kimmich et plus précisément sur sa petite amie de longue date, Lina Meyer. Vous trouverez ici tout ce qu’il y a à savoir sur Lina, alors commençons.

Qui est la petite amie de Joshua Kimmich ?

Joshua Kimmich entretient une relation à long terme avec la superbe Lina Meyer depuis 2013.

Le couple s’est rencontré alors que Kimmich jouait encore pour le RB Leipzig et est ensemble depuis lors.

Lina et Joshua ont dû passer du temps l’un à l’autre, car Lina étudiait encore lorsque Kimmich a dû déménager au Bayern Munich, mais lorsqu’elle a terminé ses études en 2017, elle l’a rejoint à Munich et maintenant ils vivent ensemble.

Qui est Lina Meyer ?

Lina Mayer est surtout connue pour être la petite amie de la star du Bayern Munich, Joshua Kimmich.

Lina est également joueuse de volleyball professionnelle. Cependant, Lina préfère garder un profil bas et elle n’aime pas partager publiquement des informations personnelles.

Examinons maintenant de plus près la biographie de Lina Meyer et apprenons-en le plus possible sur elle.

Biographie de Lina Meyer

Lina Meyer est née le 23 mai 1992, ce qui signifie qu’elle a l’âge de NaN et qu’elle a trois ans de plus que Kimmich.

Selon son anniversaire, le signe du zodiaque de Lina Meyer est Gémeaux, ce qui signifie qu’elle est une personne très curieuse et adaptable. Habituellement, les personnes nées sous le signe des Gémeaux ont la capacité d’apprendre rapidement et aiment échanger des idées avec les autres.

Lina Meyer est née à Rottweil, en Allemagne, comme son partenaire, ce qui signifie que la nationalité de Meyer est allemande.

Famille Lina Meyer

La famille de Lina Meyer est en cours d’examen en ce moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

Lina n’a divulgué aucune information concernant ses parents, ni si elle a des frères et sœurs ou non.

Lina Meyer Éducation

Lina Meyer a obtenu son diplôme d’études secondaires dans sa ville natale en Allemagne. Après avoir obtenu son diplôme de l’école où elle est allée, Lina s’est inscrite à l’université.

Meyer étudiait le droit, raison pour laquelle elle et Joshua Kimmich ont dû passer trois ans l’un de l’autre.

Lina Meyer Carrière

Malgré le fait que Lina a obtenu son diplôme en droit, elle a pris un chemin complètement différent dans sa carrière.

Lina Meyer est une volleyeuse professionnelle. Elle a commencé à jouer au volleyball quand elle était jeune, mais après ses grossesses, elle a dû arrêter de jouer pendant un certain temps.

Cependant, elle est aussi une très grande fan de football et chaque fois qu’elle en a l’occasion, elle essaie d’assister aux matchs de Kimmich. Meyer peut souvent être vue à l’Allianz Arena, soutenant son petit ami dans la foule.

Valeur nette de Lina Meyer

La valeur nette de Lina Meyer est en cours d’examen pour le moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

La valeur nette de Joshua Kimmich, en revanche, est très importante. La valeur nette de Kimmich est estimée à plus 40 millions d’euros, et son salaire annuel est d’environ 7,9 millions d’euros, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés du Bayern Munich.

Le salaire hebdomadaire de Joshua Kimmich est 160 569 €.

Lina Meyer Réseaux sociaux

Lina Meyer est très active sur ses réseaux sociaux. Elle a un profil Instagram avec plus de 19 000 abonnés, mais ce n’est pas le WAG typique, qui publie des photos en bikini, etc.

Lina préfère publier de belles photos d’elle-même ou des clichés d’elle et de Joshua. De temps en temps, elle publie également des photos de leurs enfants.

Vous pouvez consulter l’Instagram de Lina Meyer ici.

Les enfants de Lina Meyer et Joshua Kimmich

En 2019, Joshua Kimmich et Lina Meyer ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant. Plus tard cette année-là, Lina a donné naissance au premier enfant de Kimmich, mais le couple n’a pas révélé le sexe de l’enfant.

En 2020, le couple a accueilli leur deuxième enfant. Lina et Joshua préfèrent éloigner leurs enfants des projecteurs.