Qui est Alicia Aylies ? Rencontrez la superbe petite amie de Kylian Mbappe

Alicia Aylies est la superbe petite amie de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Kylian et Alicia gardent leur relation très privée car le bonheur aime le silence. Dans cet article, vous apprendrez de nombreux faits intéressants sur Alicia Aylies, alors lisez la suite pour en savoir plus sur Miss France.

Kylian Mbappe a le monde à ses pieds à un si jeune âge. C’est le footballeur que chaque équipe veut dans son équipe, car c’est un joueur incroyable. La jeune superstar est considérée comme l’un des meilleurs joueurs de football au monde. Être un footballeur célèbre attire toujours l’attention et beaucoup s’intéressent à la vie personnelle de Mbappe.

Le vainqueur de la Coupe du monde préfère garder sa vie personnelle secrète, notamment sa romance avec Miss France 2017, Alicia Aylies.

Qui est la petite amie de Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappe entretient une relation à long terme avec la superbe Alicia Aylies, mais ils ont réussi à la garder sous le radar des médias. Il est rapporté que Mbappe et Aylies sont ensemble depuis 2018.

Les rumeurs ont commencé quand Alicia a été aperçue en train d’encourager son mec lors de la finale de la Coupe du monde 2018.

Après cela, elle a été repérée à de nombreuses reprises dans la foule lors des matchs du Paris Saint-Germain.

Cependant, ni Mbappe ni Alicia n’ont officiellement confirmé qu’ils étaient en couple, mais nous pensons que ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se produise. Bien sûr, de nombreux fans pensent qu’ils se sont séparés, mais il n’y a aucune information officielle à ce sujet.

Qui est Alicia Aylies ?

Alicia Aylies est surtout connue pour avoir remporté Miss France 2017. Elle a gagné encore plus en popularité lorsqu’il a été rapporté qu’elle était en couple avec la superstar Kylian Mbappe.

Examinons maintenant de plus près la biographie d’Alicia Aylies et apprenons-en plus sur elle.

Biographie d’Alicia Aylies

Alicia Aylies est née le 21 avril 1998, ce qui signifie que son âge est NaN.

Selon sa date de naissance, le signe du zodiaque d’Alicia est Taureau, ce qui signifie qu’elle est très patiente, pratique, dévouée, mais en même temps, elle est têtue, possessive, intransigeante. Habituellement, les personnes nées sous le signe du Taureau sont connues pour être très organisées et elles détestent le chaos.

Alicia est née à Fort-de-France en Martinique, en France, ce qui signifie que sa nationalité est française.

Alicia Aylies Famille

Les parents d’Alicia Aylies sont Philippe Aylies et Marie-Chantal Belfroy. Son père travaille comme responsable de l’environnement et sa mère est monitrice d’auto-école.

Alicia est en fait fille unique et ses parents ont divorcé alors qu’elle était très jeune.

En raison de la séparation de ses parents, Alicia a été élevée par sa mère célibataire et a dû déménager avec elle à Matoury, en Guyane française. Bien qu’elle ne vive qu’avec sa mère, Alicia n’a jamais rien manqué dans la vie. Elle a grandi dans un environnement plein d’amour et de soutien.

Alicia Aylies Carrière professionnelle

Alicia rêvait de devenir mannequin depuis son plus jeune âge et quand vous rêvez de quelque chose de vraiment mauvais et que vous y travaillez, cela finira par arriver. La beauté française a été fondée par l’agence guyanaise Mannky’n. Alicia est devenue mannequin dès son plus jeune âge et tout le monde a été stupéfait par sa beauté.

Elle a fait la couverture de plusieurs magazines populaires dont Amina.

La grande percée d’Alicia a eu lieu lorsqu’elle a remporté le concours de beauté Miss France 2017, où elle représentait la Guyane française. En décembre 2016, Alicia a été couronnée par Miss France 2016 Iris Mittenaere à Montpellier. Cela a fait d’Aylies la première Miss Guyane française à être couronnée Miss France.

Alicia Aylies à Miss Univers 2017

Après avoir remporté Miss France, Alicia a décidé de représenter la France à Miss Univers 2017 et d’ailleurs, elle faisait partie des favorites pour remporter le concours.

Malheureusement, Alicia n’a pas été placée. Cependant, gagner Miss France ouvre les portes à la rencontre de nombreuses célébrités.

Alicia Aylies a eu l’occasion de rencontrer l’élite hollywoodienne. Elle a été photographiée avec Tom Cruise lors de la première de Mission: Impossible – Fallout.

Alicia Aylies Réseaux sociaux

Alicia est devenue très populaire après avoir remporté Miss France alors qu’elle était si jeune et cela l’a rendue célèbre.

Elle est très populaire sur les réseaux sociaux, car elle compte plus de 440 000 followers, et parmi ses followers, il y a des noms de stars comme Benjamin Pavard.

Vous pouvez consulter l’Instagram d’Alicia Aylies ici, elle porte le surnom @aliciaaylies.

Elle a également une page Facebook, que vous pouvez consulter ici, et si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le compte Twitter d’Alicia Aylies. ici.

Valeur nette d’Alicia Aylies

En ce qui concerne la valeur nette d’Alicia Aylies est d’environ 1 million de dollars.

Kylian Mbappe est probablement l’un des jeunes les plus riches du monde.

La valeur nette de Kylian Mbappe est estimée à plus 45 millions de dollars.

Mesures corporelles d’Alicia Aylies

La taille d’Alicia Aylies est d’environ 5 pi 10 po (177 cm) et son poids est d’environ 55 kg – 60 kg (121 lb – 132 lb). Alicia a les cheveux noirs et les yeux verts. Actuellement, Alicia n’a pas de tatouages ​​sur son corps. Elle a un grand corps et elle s’entraîne régulièrement pour maintenir son poids corporel. Alicia fait beaucoup de musculation et de yoga. Le yoga l’aide à être plus consciente et présente au moment présent.