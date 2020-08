Comme chaque année, les fans de foot surveillent les nouveaux maillots de leur club avec grande vigilance. En recherchant le respect des couleurs traditionnelles du club et en espérant un design novateur, ils ont parfois la nostalgie des grands maillots de leur histoire.

Voici une sélection de maillots de foot qui ont marqué le championnat français.

Le maillot Hechter du PSG

C’est le souhait de chaque supporter du PSG : voir son club évoluer avec la tunique imaginée par Hechter.

Le maillot phare est celui avec le sponsor RTL datant des années 80. Avec un maillot bleu, une grande bande rouge et deux liserés blancs autour, il reste un incontournable parmi les tenues du PSG.

Pourtant, l’équipementier Nike semble parfois retentissant à le ressortir, mais ce sera chose faite en 2020 pour les 50 ans du club.

Le maillot Eurest de l’OM

Comment pourrait-on choisir un autre maillot que celui avec lequel le club a remporté la seule C1 de l’histoire du football français ?

Le maillot respectait complètement l’image du club olympien. Simple et sans fioritures, le maillot était tout blanc avec trois bandes bleu ciel au niveau des épaules.

Ces bandes représentaient Adidas, un sponsor emblématique de Marseille qui a suivi le club de la fin des années 80 à 2018.

Le maillot jaune fluo de l’OL

Une fois n’est pas coutume, l’un des maillots les plus marquants de l’histoire lyonnaise possède une couleur sans rapport avec ceux du club.

Il s’agit du modèle porté en Ligue des Champions en 2008/2009. Le maillot était jaune fluo. À l’époque, les fantaisies avec les maillots européens commençaient à peine et Lyon figurait parmi les outsiders à la victoire finale.

Pour les Lyonnais, penser à ce maillot leur rappelle Karim Benzema qui empile les buts et un club capable de rivaliser avec le Bayern et le Barça.

Le maillot vert et les poteaux carrés

En 1976, tous les Français étaient derrière Saint-Etienne. Sortez un maillot de l’ASSE de cette année à un repas de famille et un vent de nostalgie arrivera automatiquement.

Si les maillots avec le sponsor Super Tele sont encore dans les mémoires, le plus iconique est celui avec Manuf France utilisé en finale face au Bayern.

Sans les fameux poteaux carrés du stade de Glasgow, il pourrait être le premier d’un club français vainqueur en Coupe d’Europe…

Le maillot lensois et ses nombreuses bandes

Lens n’a jamais dérogé à son histoire. Les Sang et Or ont toujours conservé le rouge et le jaune sur leurs maillots à domicile. Vous pouvez d’ailleurs le constater sur ce site.

Mais, celui dont se rappellent tous les supporters lensois est évidemment celui du seul titre de Champion de France du club en 1998.

Avec de larges bandes horizontales rouges sur tout le maillot et un sponsor Shopi, il passait très bien à la télévision, mais peut-être moins dans la rue où les couleurs vives étaient très voyantes !

Le maillot blanc/rouge de Monaco

Monaco est l’un des rares clubs français à avoir deux traditions sur son maillot : les couleurs et la répartition de ces dernières.

En effet, sur quasiment tous les maillots du club, la démarcation diagonale permet de laisser la partie haute et à droite du maillot rouge, tandis que l’autre est blanche.

Parmi toutes ces tuniques, le maillot porté entre 1982 et 1984 est sûrement le plus marquant. Avec son sponsor RMC (Radio Monte Carlo), il était difficile de faire plus cohérent entre une ville et son sponsor !