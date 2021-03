Les fumigènes sont des dispositifs de pyrotechnies souvent utilisés dans les mariages, fêtes ou autre événement.

Qui n’a pas rêver de brandir fièrement les couleurs de son équipe, grâce à un fumigène en couleur, lors d’un match de football !

De nos jours, on en voie de plus en plus dans les stades de football, où les supporters les utilisent pour soutenir leurs équipes, ou montrer leur enthousiasme et leur joie !

Les fumigènes sont des appareils d’animation, qui produisent de la fumée ou de la brume épaisse de couleur.

Mal utilisé, et surtout dans des contextes inappropriés les fumigènes peuvent présenter un réel danger.

C’est pourquoi, le ministre des sport en France a autorisé l’utilisation de ces dispositifs à fumée seulement sous différentes conditions.

Les règles d’utilisation de fumigène dans les stades

Ces pétards sont composés majoritairement de produits chimiques, La combustion de ces composants produit une fumée épaisse de couleur, selon le colorant utilisé .

Le gaz qui émane de ce type de dispositif pyrotechnique est toxique, et inhalé à forte d’ose, peut être nocif pour la santé.

Le non suivi de ces règles de sécurité, met en danger les supporters, et les exposent, ainsi que les clubs sportifs à de fortes amendes.

Voici les conditions de sécurité à suivre lors de l’utilisation des fumigènes dans les stades.

L’utilisateur de ce dispositif de fumée doit être âgé d’au moins 18 ans pour accéder au stade de football, muni de cet accessoire d’animation. Car les fumigènes ne sont pas des jouets, et mal utilisé, peuvent causer de grave incidents

Les dangers de l’utilisation d’un fumigène dans un stade

Les fumigènes sont très côtés dans les stades, car ils permettent grâce à leur fumée multicolore, de procurer de la joie et de l’émotion chez les supporters du stade. Et faire de ces moments des souvenir inoubliables !

Par contre, l’utilisation de ces accessoires de pyrotechnie de façon irresponsable, et surtout dans un contexte inadéquat peuvent causer différents incidents dans les stades, et provoquer de graves conséquences.

Nous allons voir dans cette partie de l’article , les dangers de la mauvaise utilisation des fumigènes.