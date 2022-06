Quel successeur pour Sadio Mané à Liverpool ?

Alors que les Reds de Liverpool vont devoir se remettre de la désillusion en finale de Ligue des champions, ce samedi soir, face au Réal Madrid, un nouveau gros coup dur pourrait les accabler. En effet, le meilleur joueur de l’équipe, en cette fin de saison, devrait faire ses valises. Il s’agit du probable futur ballon d’or africain, Sadio Mané.

Un départ du sénégalais qui semble inéluctable

En effet, depuis quelques mois, les rumeurs couraient sur un départ du champion d’Afrique. Récemment, il ne fait plus aucun doute que le joueur devrait quitter les Reds, lors du prochain mercato.

Le joueur lui-même, l’a annoncé indirectement, après la finale perdue de la Ligue des champions : “Je souhaite le meilleur à cette équipe”. Il ne se sentirait pas respecté au sein du club et désirerait se détacher complètement de Mohamed Salah, avec qui il n’a pas toujours eu la meilleure relation.

Sadio Mané après sa signature au Bayern. pic.twitter.com/zj1j4Oq4pB — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 31, 2022

Après être resté dans l’ombre du pharaon égyptien pendant de nombreuses saisons, il a enfin été le leader de l’équipe, de janvier jusqu’à aujourd’hui. La CAN lui a donné des ailes, tandis qu’elle a mis à mal son partenaire Salah, qu’il a d’ailleurs battu en finale.

Mais, le club aurait refusé de lui donner une prolongation digne de son niveau et statut actuel. De plus, le salaire proposé serait plutôt éloigné de celui qu’a actuellement Mohamed Salah. Ainsi, le joueur sénégalais aurait indiqué au vestiaire qu’il ne porterait plus le maillot des Reds la saison prochaine. Un départ au Bayern Munich pour remplacer Lewandowski, qui est dans une situation similaire, est l’option la plus probable.

Des francophones pour potentiellement le remplacer ?

Liverpool se rendra peut-être compte de l’importance de Sadio Mané quand celui-ci sera parti. À moins que le club ne lui trouve un remplaçant de qualité ? En effet, Liverpool Echo aurait quatre joueurs qui pourraient potentiellement arriver au sein du club anglais, pour remplacer le Sénégalais. Ils sont tous francophones, tout comme Mané.

Le premier est Christopher Nkunku, auteur d’une très grande saison en Bundesliga, avec Leipzig. Le français est d’ailleurs convoité par de très grands clubs européens, comme Chelsea, le Réal, et Liverpool, donc. Son nom aurait aussi été cité au PSG, mais ses chances d’y être titulaire seraient moindres.

🔴 Manchester United pourrait faire une offre pour Christopher Nkunku la semaine prochaine. (@Plettigoal) pic.twitter.com/x4htkkw6pI — BeFoot (@_BeFoot) May 26, 2022

Amine Gouiri pourrait aussi être le remplaçant de Mané à Liverpool. Ce dernier a été très influant dans le jeu de Nice, ce qui n’a pas échappé aux observateurs du football anglais.

Ensuite, Martin Terrier, meilleur buteur de Rennes cette saison, pourrait aussi remplacer le joueur sénégalais. Courtisé par Tottenham et autres cadors européens, l’ancien lyonnais serait une bonne option, pas réellement coûteuse pour les finances du club anglais.

La dernière option, elle, est un peu plus surprenante. Le Camerounais, Karl Toko-Ekambi, a été cité par le média liverpuldien pour rallier les rangs des Reds. En effet, le club chercherait un joueur offensif polyvalent, qui sait être adroit face aux buts et capable d’occuper toutes les positions offensives. En effet, le Lyonnais remplit ces conditions, mais aurait-il le niveau suffisant pour jouer à Liverpool ? En tout cas, le feuilleton sera à suivre durant cet été qui s’annonce mouvementé du côté du club anglais.