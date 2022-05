Quel avenir pour Kylian Mbappé ? La situation se précise

Alors que tout le monde est en apnée concernant le futur de Kylian Mbappé, d’importantes informations le concernant ont fuité. L’actuel meilleur buteur et passeur de Ligue 1, aurait pris une décision essentielle concernant son avenir.

Quelle décision pour Mbappé ?

Très perspicace est celui qui peut affirmer savoir, aujourd’hui, dans quel club jouera le natif de Bondy la saison prochaine. Lui qui est partagé entre son rêve madrilène et ses désillusions parisiennes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Déception du PSG

Il faut l’avouer, le club de la capitale, depuis l’arrivée des Qataris en 2012, a connu une multitude de mésaventures en Ligue des champions :

Remontada contre Chelsea (2-0)

Remontada contre Barcelone (6-1)

Remontada contre Manchester United (3-1)

Remontada contre le Real Madrid (3-1)

Défaite en finale contre le Bayern (1-0)

Nombreuses éliminations avant les quarts de finale

Ce club semble être maudit, et l’on imagine mal la coupe aux grandes oreilles revenir un jour à Paris.

Sentiment d’inachevé

Cependant, Kylian Mbappé réalise une saison stratosphérique, peut-être même la meilleure de sa jeune carrière sur le plan individuel : 42 buts et 23 passes décisives toutes compétitions confondues. Pourtant, son niveau de jeu, actuellement extraordinaire, n’a pas suffi au PSG cette saison, pour passer les huitièmes en Ligue des champions, une fois de plus. Partir du club lui laisserait ce sentiment d’inachevé pour lui et les supporters parisiens.

Des annonces à venir ?

Cela fait bientôt plusieurs mois, après l’épisode de l’été 2021 ou il était annoncé à Madrid, que le suspens concernant Kylian Mbappé tient le monde du football en haleine. Toutefois, selon les dernières informations, le joueur du club de la capitale aurait pris une décision de poids concernant son avenir !

Le choix est difficile

La star française est partagée entre deux choix qui lui tiennent à cœur. Le premier, est de rejoindre son club de toujours, et ainsi réaliser son rêve d’enfance, celui de porter le maillot du plus grand club de l’histoire, le Real Madrid. Alors que l’on annonce ces derniers temps, Cristiano Ronaldo en partance pour un retour fracassant à Madrid, cela lui donnerait encore plus envie d’y aller pour jouer avec son idole en plus de retrouver son compère des bleus, Karim Benzema. Mais, néanmoins, le jeune joueur a toujours clamé son envie de ramener la Ligue des champions à Paris, lui qui est aussi proche de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club. Une dernière ultime saison là-bas, pourrait lui permettre de réaliser ce rêve, et de devenir la plus grande légende du club de la capitale.

Première décision prise par le clan Mbappé

Ainsi, selon les dernières informations du journal Le Parisien, le clan Mbappé aurait pris une décision forte sur l’avenir du champion du monde. Le joueur et son entourage, auraient décidés de préparer avec minutie, l’annonce qu’il fera pour dévoiler son choix. Cela permettra de soigner l’image du joueur, quelle que soit la décision finale : Paris ou Madrid. Cependant, il est important de noter qu’il serait toujours en pleine réflexion et qu’aucune décision finale n’aurait encore été prise. Il faudra sûrement attendre la fin de saison, soit fin mai, soit en juin, pour connaître le futur club de Mbappé. Le suspens est donc loin d’être levé !

Voilà, vous connaissez désormais toutes les dernières informations concernant l’avenir de Kylian Mbappé !