PSG : Zidane, Campos, Tchouaméni… Des fausses promesses pour Mbappé ?

En prolongeant Kylian Mbappé, le PSG s’est engagé à effectuer de profonds changements. Nouvel organigramme, nouveaux dirigeants, nouveau fonctionnement et nouvel effectif, en vidant des placards devenus trop encombrants. Moins d’un mois après les bonnes résolutions, Paris se prend déjà les pieds dans le tapis…

Pour convaincre Kylian Mbappé de rester, le PSG a dû s’employer et s’engager fermement. Pour son joyau français, Paris a tout remis en cause. Son fonctionnement, sa politique sportive et même les personnes en place, appelées en grande partie à quitter le navire. Le départ de Leonardo, quelques jours seulement après la prolongation de Mbappé, laissait entrevoir une véritable révolution de palais au sein de la maison parisienne. Mais force est de constater que le souffle du changement a déjà quelques difficultés à trouver un peu d’air…

Le PSG ne parvient pas à tenir les engagements pris auprès de Kylian Mbappé. Et les exemples s’accumulent.

Campos, c’est non ?

Pour succéder à Leonardo, le PSG s’est lancé à cœur perdu vers Luis Campos. Homme de confiance du clan Mbappé depuis leur histoire commune à Monaco, le Portugais devait reprendre les fonctions de directeur sportif et installer sa méthode au sein du club. Une vraie prise de position de la part des Qataris, qui ont toujours plus ou moins garder le contrôle. Attendu la semaine dernière, Luis Campos a vu son arrivée repoussée à cette semaine. Pour finalement se diriger vers… des portes fermées au PSG ! Le journaliste spécialiste mercato, Fabrice Hawkins, vient d’annoncer la volte-face du dossier Campos : « On le disait proche d’un poste de DS à Paris mais la situation de Luis Campos a évolué. Il y a des divergences entre le Portugais et les propriétaires du PSG, notamment sur l’identité de l’entraîneur. À Doha le maintien de Pochettino est envisagé si ZZ ne vient pas ».

Premier coup dur pour Paris. Première fausse promesse ?

Zidane non plus…

Comme indiqué plus haut, Fabrice Hawkins confirme que le deuxième gros dossier de l’été parisien, Zinedine Zidane, a du plomb dans l’aile. Priorité des priorités pour Doha, l’ancien coach du Real Madrid ne serait pas convaincu par le projet parisien. Libre de tout contrat, il préfère attendre l’équipe de France, dont le poste pourrait être vacant si Didier Deschamps s’en va après la Coupe du Monde 2022 au Qatar (21 novembre – 18 décembre). En plus de Luis Campos, Kylian Mbappé pourrait donc dire adieu à son rêve d’être coaché par l’idole du football français, Zinedine Zidane. Par défaut, Paris continuerait ainsi de faire confiance à Mauricio Pochettino…

Tchouaméni, c’est fini ?

🤞On espère que Kylian Mbappe est en mission pour le ramener au PSG ! pic.twitter.com/bDC6wl1a49 — Media Parisien (@MediaParisien) June 1, 2022

La semaine noire du PSG n’est pas terminée. Sur le marché des transferts, il y a une cible prioritaire qui est en train de prendre la tangente. Il s’agit d’Aurélien Tchouaméni. Actuellement en équipe de France pour les prochains matchs des Bleus (France – Danemark le 3 juin, Croatie – France le 6 juin, Autriche – France le 10 juin et France – Croatie le 13 juin), le Monégasque aurait une préférence pour… le Real Madrid. Rien n’est encore signé mais le PSG doit désormais envisager une troisième déconvenue de rang. Moins d’un mois après s’être fermement engagé auprès de Kylian Mbappé, Paris se retrouve dans une situation complexe. Les belles promesses s’effondrent, une à une.

Rien de tel pour briser la confiance qui semblait pourtant repartie de plus belle…