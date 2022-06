PSG : Zidane a dit oui, Galtier se fait clasher en public !

Tout s’accélère du côté du PSG pour le poste d’entraîneur. Zinedine Zidane aurait accepté de succéder à Mauricio Pochettino ! Et de son côté, Christophe Galtier est pris à partie par son propre dirigeant…

Le rêve du PSG est en train de devenir réalité… Même s’il faut rester prudent et attendre l’officialisation du dossier, Zinedine Zidane serait en train d’accepter le poste d’entraîneur. Les discussions se sont accélérées ces derniers jours. Et plusieurs sources indiquent que Paris est en train de voir le bout du tunnel. L’homme aux trois Ligues des Champions serait tout proche de devenir le prochain entraîneur du club. Et la confirmation la plus importante est tombée jeudi soir, sur les antennes de RMC. L’incontournable Daniel Riolo, souvent bien informé sur la vie du PSG, a implicitement affirmé que Zinedine Zidane allait s’installer sur le banc parisien dans quelques temps…

🚨🚨 Daniel Riolo annonce dans l’After que Zinedine Zidane 🇫🇷 sera le prochain entraîneur du PSG ! pic.twitter.com/HelrNRt5Xt — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 9, 2022

Après Mbappé, Zidane : De la folie !

Sur les réseaux sociaux, le très suivi « Sabri », égérie urbaine du PSG, confirment lui aussi la tendance. Après avoir annoncé bien avant tout le monde que Kylian Mbappé allait prolonger au PSG, il récidive en portant haut et fort la voix de « Zidane à Paris ». Ce qui était totalement impensable il y a encore quelques semaines est donc en train de devenir réalité. Zinedine Zidane va sortir de sa réserve pour prendre en main le destin du PSG. Lui, le Marseillais, que l’on disait incapable de venir à Paris, l’historique ennemi de la cité phocéenne. Visiblement, l’inimitié qui lie les deux clubs n’est plus aussi forte qu’avant. Notamment parce que les deux clubs n’évoluent plus dans la même cour… Après Neymar, Mbappé et Messi, le PSG va donc s’offrir l’un des plus grands entraîneurs du monde. De la folie, pure et simple.

Galtier prend cher…

Alternative numéro 1 du dossier Zidane, Christophe Galtier pourrait donc dire adieu à son rêve parisien. Comme nous l’avons écrit ces derniers jours, le Niçois est déterminé à quitter l’OGC pour venir à Paris. Mais il sait qu’il n’est qu’un plan B, si jamais Zidane dit non. Et les choses ne tournent pas en sa faveur… Et pour ne rien arranger, Christophe Galtier est au cœur d’un clash en bonne et due forme. Son directeur exécutif, Julien Fournier, vient de répondre à une interview dans laquelle il écorche clairement son coach : « Je pense qu’il aurait pu être lui-aussi plus performant (…) Si je regrette de l’avoir choisi ? Non, parce que si je me remets dans le contexte de l’année dernière, je reprends la même décision. Mais on ne connaît jamais une personne tant qu’on n’a pas travaillé avec ». Ambiance…

En réponse à l’intérêt du PSG pour son entraîneur, Julien Fournier ne prend pas de gant non plus : « J’ai lu que Paris serait intéressé mais, pour le moment, ce n’est pas le cas. Paris fait partie des clubs ultimes, comme le Real Madrid, le Barça… Même si on grandit, on reste Nice et on ne pourra pas lutter. Si Paris vient le chercher, c’est qu’on ne s’est pas trompé autant que ça. Mais plus les jours passent et plus ce sera compliqué pour le PSG car on a une saison à préparer.

Il va falloir que ça évolue rapidement ».

Après cette interview offensive, qui scelle clairement l’avenir de Galtier à Nice, le divorce est évident. Malheureusement, le mentor des Aiglons voit sa porte de sortie dorée se fermer puisque Zidane semble l’ouvrir…