PSG : Un scénario de dingue pour son annonce, Mbappé prépare du lourd !

Kylian Mbappé va prendre la parole. La star du PSG va enfin rendre le verdict de sa décision et prépare cela aux petits oignons. Suspendus à ses lèvres, les supporters n’attendent qu’une chose : de savoir s’il va rester ou partir. Et pour cela, le champion du monde va sortir le grand jeu.

Le PSG, le Real Madrid et tout le monde du football attend depuis des mois de connaître la décision de Kylian Mbappé. Plus que quelques heures à patienter, sagement, pour savoir si le Français quittera Paris pour rejoindre les Merengues ou s’il acceptera de poursuivre l’aventure parisienne. Un feuilleton qui tient en haleine absolument tout le monde.

1/2 Je vais passer pour un anti parisien mais soyons honnête, c’est ridicule car si Mbappé prolonge à Paris, ça sera uniquement pour une question d’argent. Son rêve c’est le Real et l’année passée, il voulait y signer. De plus la saison du PSG la conforté dans ce choix… — Bruce Grannec (@BruceGrannec) May 20, 2022

Même ceux qui n’aiment pas le foot suivent les rebondissements du cas Mbappé, la nouvelle star du football mondial. Et face à l’ampleur de l’événement, l’intéressé semble s’être mis en action.

Kylian Mbappé prépare une annonce grandeur nature, à la hauteur de son nouveau statut.

Le JT de TF1 pour Monsieur Mbappé ?

Jeudi soir, Foot Mercato, RMC et L’Equipe ont tour à tour annoncé que Kylian Mbappé allait s’exprimer ce dimanche. Le quotidien sportif précise même que ce sera dans l’émission phare de TF1, Téléfoot, que le Parisien sera invité et qu’il officialisera sa décision. Mais visiblement, Monsieur Mbappé a vu les choses en encore plus grand.

Ce sera bien à la télévision française et bien sur la première chaîne. Mais pas Téléfoot…

C’est en invité exceptionnel du journal télévisé de 20h, sur TF1, que Kylian Mbappé devrait s’exprimer. Du jamais vu pour un joueur de foot qui doit parler de son avenir.

🚨ÚLTIMA HORA🚨: Tras varias horas de negociaciones, representantes del @RealMadrid y #Mbappé acordaron finalmente que hoy es jueves y mañana es viernes. 😵😵😵🔥🔥🔥 Fuente: @TrollFootball pic.twitter.com/SzOjAho1Sh — Lucho Suárez (@SirLuchoSuarez) May 19, 2022

Le Real Madrid est en panique totale

C’est un scénario de dingue qui est en train de s’écrire pour la plus grande annonce de la carrière de Kylian Mbappé. S’il était question un temps que ce soit lors du dernier match au Parc des Princes, contre Metz, c’est finalement le JT de TF1 qui pourrait l’emporter.

Face à l’ampleur de l’événement et les attentes du monde entier, la star a choisi les caméras de télévision pour s’exprimer. Et ces dernières heures, un vent de panique souffle sur la ville de Madrid… Les dirigeants merengue savent que Paris a frappé fort, avec une offre ultime, défiant toute concurrence. Une offre qui pourrait avoir fait basculer le dossier en faveur du PSG. Le Real Madrid craint cette volte-face du Français. Et Florentino Pérez attendra donc, fébrilement, devant sa télévision, l’annonce d’un Kylian Mbappé qui est d’ores et déjà historique. En termes d’attente, de suspens et de buzz, jamais un joueur n’a égalé ce niveau. Comme sur le terrain, le Français est tout simplement… hors norme.