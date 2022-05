PSG : Top départ pour le transfert de Neymar !

in

Tristement décevant au PSG, Neymar pourrait quitter le club parisien cet été. Et les prétendants semblent se bousculer au portillon pour tenter de récupérer la star brésilienne de 30 ans…

Neymar au PSG, c’est une histoire qui dure depuis cinq ans.

Cinq saisons jonchées de hauts et de bas. Avec, il faut le dire, bien plus de moments déceptifs…

La star brésilienne, recrutée en 2017 pour permettre à Paris de franchir un cap en Ligue des Champions, n’a pas répondu aux attentes. Si le PSG a réussi à se hisser en finale lors de l’exercice 2019-2020, le reste n’est qu’une succession d’échec. Entre les blessures à répétition et les performances décevantes, Neymar voit son avenir s’assombrir dans la capitale. Au point d’envisager un départ cet été ? Pour Paris, la réponse est oui, la porte est ouverte.

90 millions et c’est bon ?

L’information est communiquée par le média Todofichajes*. Elle indique que le PSG a fixé le prix du départ de Neymar cet été. Si un club souhaite se l’offrir, il faut débourser 90 millions d’euros. A ce tarif, personne à Doha ne s’opposera à son départ. A 30 ans, Neymar n’incarne plus l’avenir du club, clairement plus tourné vers Kylian Mbappé. Mais qui est prêt à investir autant d’argent pour un joueur qui déçoit et qui arrive en fin de carrière ? Étonnamment, beaucoup de clubs…

En Angleterre, notamment. Manchester United serait très intéressé par le profil de Neymar. Le club mancunien pourrait perdre Cristiano Ronaldo, que l’on attend en Major League Soccer. Pour remplacer la star portugaise, le Brésilien serait parfait pour jouer le rôle de nouvelle égérie. Toujours en Premier League, Arsenal souhaiterait s’inviter à la danse. Les Gunners n’ont pas du tout l’habitude de ce type de recrutement mais pour donner un peu d’ambition au club, et tenter un gros coup, Arsenal pourrait tenter.

Retour au Brésil ?

Une dernière piste existe. Mais elle semble difficilement réalisable. Celle d’un retour au Brésil, où Neymar est un dieu vivant. Santos a lancé des appels du pied récemment pour faire revenir l’enfant prodige. Pour que l’opération soit possible, il faut un montage financier hors du commun. Pas impossible mais difficilement réalisable. A l’écoute, Paris se présente devant le mercato estival avec le désir de tourner la page Neymar. En espérant récupérer une partie de la somme investie. Pour rappel, le PSG a dépensé 222 millions d’euros pour Neymar, le plus gros transfert de toute l’histoire.

