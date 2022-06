PSG : Pour Zidane, ce n’est pas totalement terminé… Doha reprend espoir !

Après avoir essuyé un refus catégorique de Zinedine Zidane, le PSG pourrait reprendre espoir avec les propos de l’entraîneur français. S’il ne récupère pas l’équipe de France, tout est encore possible.

Le feuilleton Zidane n’est pas terminé.

Même si Zizou a repoussé les avances du PSG pour venir entraîner la bande à Mbappé, il semble que le dossier ne soit pas totalement enterré. C’est en tout cas ce qui transpire de l’entretien accordé au journal L’Equipe. Interrogé sur plusieurs thématiques, Zinedine Zidane n’élude aucun sujet. Et quand on le questionne sur le PSG, il n’écarte pas du tout la possibilité de pouvoir entraîner Paris un jour. Bien au contraire : « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui (…) Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas 50 clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités ».

🗞 « Avec les Bleus, ce n’est pas fini » La une du journal L’Équipe ce jeudi 23 juin.

Retrouvez un entretien exceptionnel avec Zinédine Zidane à l’occasion des 50 ans du numéro 10 français. pic.twitter.com/ulh86wv4mQ — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2022

Le PSG continue de rêver

Quelles sont les « deux ou trois possibilités » pour Zinedine Zidane ? Il y a bien évidemment la Juventus Turin en première position. Après le Real Madrid, c’est le club de son cœur. Zizou espère pouvoir prendre en main le destin du club qui l’a révélé au monde entier. Pour le moment, l’opportunité ne s’est pas présentée. Mais elle se présentera un jour, c’est une certitude. Le second club, c’est le PSG. Une écurie qui a les moyens d’offrir à Zidane tout ce qu’il désire, et notamment un effectif taillé sur mesure. Un club français, le seul capable de briller sur la scène européenne, chaque saison. Pour le reste, le potentiel troisième club, c’est une question d’opportunité. L’Angleterre ? Non. Et Zidane explique pourquoi : « La langue. Quand on me dit : ‘Tu veux aller à Manchester ?’ Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement ». Adieu Chelsea, Manchester United ou encore Liverpool. Pour le moment, en tout cas.

Retour à Madrid ?

Un retour au Real Madrid n’est pas impossible. En fonction des dirigeants en place, Zidane pourra revoir sa position. En l’état, avec Florentino Pérez, compliqué d’envisager un retour. Et le président madrilène semble parti pour encore reste un petit moment. Donc Paris a ses chances, clairement. Et si l’équipe de France continue avec Didier Deschamps pour encore deux ou quatre ans, Zizou pourra très vite revenir sur sa position. S’il a dit non à Paris cet été, c’est pour conserver toutes ses chances d’être libre pour les Bleus, en janvier, si le poste se libère. Mais il n’y a aucune certitude. Le PSG, et les Qataris, peuvent donc continuer à rêver. Dans six mois, Zidane pourrait être disponible. Reste à savoir si, dans l’intervalles de temps, Christophe Galtier réussira dans ses nouvelles fonctions.