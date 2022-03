PSG – Nice OGC : Pronostic et compositions probables

Le PSG et Nice s’affronteront mercredi 1er décembre à 21h00, dans un match valable pour la 16e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic PSG – Nice.

PSG – Nice Cotes et pronostics

PSG – Prédiction Nice 1X2 : PSG @ 1.35 – Eurobet

Dans ce match de championnat, le PSG affrontera Nice, dans un beau match de Ligue 1 qui verra le 1er contre le 3e du classement se battre pour 3 points. Combattre oui, car le PSG affrontera enfin une équipe à la hauteur, même si en comparant les nombres des 2 équipes, notamment mine les joueurs individuels, il n’est même pas possible de faire une comparaison entre les 2 formations. Le PSG pendant quelques semaines ou peut-être des mois devra se passer d’un champion comme Neymar, en raison d’une grave blessure après une faute reçue lors du match contre Saint-Etienne. Messi et Mbappé seront certainement présents car c’est un match important pour les Parisiens. La cote est clairement en faveur du PSG, avec une cote de 1,35, ce qui est aussi ce que nous recommandons. Mais attention, le nul est coté à 5,50, et étant donné que tout est possible dans le football, vu que le PSG n’est pas une grande défense, on pourrait même risquer une telle part.

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,45 – Lottomatica

Pour les matchs du PSG, la prédiction sur le nombre de buts sera toujours la même, supérieure à 2,5. Ceci pourrez vous intéresser : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Pour ce match, Over 2.5 est coté à 1.45 !

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,65 – Goldbet

De l’avis de nos experts en paris, les deux équipes marqueront. Lire aussi : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables. Cote pour cette prédiction dat0 à 1,65 !

Les cotes du PSG – Match sympa

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes : Sur le même sujet : L.R Vicence – Bénévent : Prédiction, formations probables.

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations du PSG – Nice

Beaucoup de blessés dans ce match, notamment pour le PSG. Des joueurs comme Letellier, Herrera, Wijnaldum, Draxler, Verratti, Icardi et Neymar seront absents. Pour Nice à la place : Guessand, Bamba, Atal et Rosario disqualifiés. Les formations probables pour ce match, ci-dessous :

Formation probable du PSG (4-2-3-1) : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, Pereira, Gueye, Di Maria, Messi, Rafinha, Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino

Formation probable de Nice (4-4-2) : Benitez, Lotomba, Todibo, Dante, Yard, Stengs, Lemina, Rosario, Kluivert, Delort, Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.