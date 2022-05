PSG : Neymar s’est fait planter par… Mbappé !

A l’écoute des moindres désirs de Kylian Mbappé, le nouveau patron du PSG, les Qataris organisent une véritable révolution cet été. L’organigramme est chamboulé à tous les étages et même dans le vestiaire, des têtes vont tomber. A commencer par celle de Neymar, que l’on pensait très ami avec le champion du monde français…

Le doigt sur la couture, le PSG obéit à tout ce que Kylian Mbappé souhaite. Preuve en est, quelques heures à peine après la prolongation spectaculaire du champion du monde, parfaitement mise en scène, les Qataris ont démis Leonardo de toutes ses fonctions. L’historique directeur sportif du club, à l’origine des venues de Donnarumma, Hakimi, Ramos et Messi l’été dernier – excusez du peu – a été prié de plier bagages. Et faire de la place au nouveau boss du recrutement parisien : Luis Campos. Heureux hasard, Campos est l’architecte du Monaco champion de France en 2017, avec… Kylian Mbappé. Les deux hommes se connaissent par cœur et s’apprécient grandement.

La venue de Luis Campos à Paris est clairement une demande de Kylian Mbappé.

Neymar, par ici la sortie

🗣 Neymar 🇧🇷 hier à Doha pendant un événement Red Bull : « C’est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG ! » (@ohmygoal_fr) Il me fait trop de peine, il est pas respecté, vivement qu’il mette tout le monde d’accord saison pro.pic.twitter.com/8xXbIcGJm8 — M|Miotto (@Maxmiotto_) May 25, 2022

Non content de faire bouger les lignes dans l’organigramme du club, Kylian Mbappé devrait avoir du poids dans le sportif et le recrutement. Un nouvel entraîneur devrait arriver pour succéder à Mauricio Pochettino. L’Argentin n’a gagné qu’un trophée cette saison, la Ligue 1. Un maigre bilan qu’il peut difficilement défendre dans un club qui vise une victoire en Ligue des Champions. Mais ce n’est pas tout…

Le vestiaire aussi ne sera pas épargné. Et l’une des grandes victimes de l’été pourrait s’appeler : Neymar.

Paris aurait mis le Brésilien sur la liste des transferts. Lassé de ses contreperformances, Doha souhaiterait tourner la page Neymar et lui trouver une porte de sortie. Pour cela, Antero Henrique, l’ancien DS du club, pourrait se voir confier la mission de lui trouver un club. Une nouvelle fois, il y aurait du Kylian Mbappé à l’origine de ce dossier…

Le Français aurait validé ce choix plus que fort de la part des Parisiens. Un petit couteau dans le dos ? Ca y ressemble en tout point…

🔴 Selon @lequipe, Kylian Mbappé ne serait pas contre un départ de Neymar cet été. pic.twitter.com/I17VhGCpXH — BeFoot (@_BeFoot) May 25, 2022

Kylian et neymar pas si ami que ça ?

Depuis leur arrivée commune à Paris, on ne cesse de prêter à Neymar et Mbappé une amitié fusionnelle. Si les deux hommes s’entendent bien, c’est un fait, difficile de ne pas remarquer que le duo a pris quelques distances cette saison. Collé à Achraf Hakimi, Kylian Mbappé n’a plus autant de liens avec Neymar. Et il n’est pas rare de voir le Français s’agacer des dribbles ou comportements de son coéquipier. Suffisant pour lui donner envie de le voir partir et de faire de la place à un partenaire plus collectif, plus performant. Kylian Mbappé verrait d’un bon œil l’arrivée du pétillant Ousmane Dembele.

En pleine possession de ses moyens, le Français du Barça est une machine de guerre. Plus que l’actuel Neymar, en tout cas…