PSG – Nantes : Pronostic et compositions probables

Le PSG et Nantes s’affronteront le samedi 20 novembre à 17h00, dans un match valable pour la 14e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic PSG – Nantes.

PSG – Nantes Cotes et pronostics

PSG – Nantes Prédiction 1X2 : PSG @ 1.26 – Eurobet

Le PSG, en cette 14e journée, verra Nantes jouer contre Nantes à domicile au Parc des Princes, à 17h00. En regardant le classement, dont on sait très bien où se situe le PSG, seul à la première place, on voit Nantes qui pour le moment est une équipe de milieu de tableau à ne pas sous-estimer, étant exactement à la 10e place avec 18 points. Le PSG est clairement le favori avec une cote très faible partagée par presque tous les bookmakers, soit 1,26, et on comprend très bien pourquoi. Lire aussi : Reims (SR) – Monaco (AS) : Pronostic et formations probables. Messi est enfin de retour à sa disposition après avoir disputé le derby avec son Argentine contre le Brésil dans un match valable pour Qatar 2022. Mbappe certainement présent, Neymar dans le doute.

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,53 – Lottomatica

Le Plus de 2,5 pour ce match est donné à 1,53, un chiffre peut-être pas attendu par de nombreux parieurs étant donné la forte probabilité de succès. Cote que nous recommandons donc et qui est notre prédiction entre Plus et Moins de 2,5. A voir aussi : PSG – Nice OGC : Pronostic et compositions probables. Les cotes en question sont proposées par Lottomatica, pariez avec prudence.

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,85 – Goldbet

Des cotes sur lesquelles de nombreux parieurs ont des doutes, mais nos experts estiment que le 1,85 du No Goal est une cote très attractive à parier. Même si le PSG n’a pas l’une des meilleures défenses, avec en moyenne 1 but encaissé par match, nous pensons qu’il lui est difficile d’encaisser un but même de Nantes, une équipe qui en 13 matches de championnat a marqué 18 buts et en a encaissé 16. Sur le même sujet : Turin – Empoli Football Club : pronostic, cotes et pronostics. 13 au lieu des buts subis par le PSG.

Les cotes du match PSG – Nantes

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations du PSG – Nantes

Plusieurs indisponibles pour le PSG, dont Diallo, Rafinha, Draxler, Verratti qui sera de retour fin novembre, Kimpembe, Sergio Ramos toujours aux prises avec cette blessure au mollet, et Neymar dont l’état reste à déterminer après le match joué contre l’Argentine. . Seulement 1, le joueur indisponible pour Nantes, Bukari. Passons aux formations probables pour ce match de Ligue 1 :

Formation probable du PSG (4-3-3): Navas, Mendes, Kehrer, Marquinhos, Hakimi, WIjnaldum, Pereira, Gueye, Di Maria, Mbappé, Icardi. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Formation nantaise probable (4-2-3-1) : Lafont, Appiah, Castelletto, Pallois, Fabio, Chirivella, Girotto, Muani, Blas, Simon, Coulibaly. Entraîneur : Antoine Kombouaré