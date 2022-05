PSG : Mbappé va prendre la parole et on sait désormais quand…

in

Suspendus aux lèvres de Kylian Mbappé, les supporters du PSG se languissent de connaître sa décision. Va-t-il accepter de prolonger et poursuivre l’aventure parisienne pour encore quelques saisons ou décide-t-il de dire stop pour réaliser un rêve nommé Real Madrid ? Encore un peu de patience…

Nouvelle accélération dans le dossier Mbappé. Ces dernières heures, Le Parisien sort le grand et annonce en grande pompe que le Français se dirige vers…

une prolongation de contrat ! Des informations qui ont mis le feu à la toile et suscitées le bonheur de tous les supporters. Le journal explique que Kylian Mbappé devrait accepter la dernière proposition de contrat des Qataris, avec un bail de deux saisons plus une en option, un salaire de 50 millions d’euros et une prime de 100 millions d’euros à la signature.

Malheureusement, une jolie clim’ s’est allumée quelques heures après les révélations du Parisien. Un coup de froid nommé Fayza Lamari, la maman de Kylian.

« Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain »

Sur son compte Twitter, Fayza Lamari a répondu de manière claire et concise aux informations du Parisien : « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club).

Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties ». Après avoir remis l’église au milieu du village, on apprend ensuite que la tendance est plutôt à un départ qu’à une prolongation.

Mais ça, c’est la presse espagnole qui l’avance, avec toute la subjectivité qu’on lui connait. Tous les médias ibères rêvent de voir Mbappé signer au Real Madrid donc l’ensemble de leurs informations participe à ce que ce soit le cas…

C’est de bonne guerre.

Rendez-vous… fin mai !

Partira, partira pas… La réponse ne devrait plus tarder. En effet, le journal Le Parisien indique qu’un plan de communication serait déjà établi en coulisses. Kylian Mbappé souhaiterait attendre le dernier match du PSG cette saison, au Parc des Princes, pour annoncer sa décision. Ce sera donc pour le 22 mai prochain. Ça ne serait pas la première fois qu’un joueur profiterait d’un match pour prendre la parole en public puisque Zlatan Ibrahimovic l’avait pour annoncer son départ. Kylian Mbappé semble vouloir prendre ses responsabilités, jusqu’au bout. Le 22 mai, il va donc prendre la parole et s’adresse au Parc des Princes pour dire s’il reste ou s’il part. Un moment déjà historique dont les supporters parisiens se languissent déjà… En espérant que ce soit une bonne nouvelle qu’ils entendront ce soir-là.