PSG : Mbappé sur les dents, ça va partir au clash ?

Excédé à la sortie du match Strasbourg – PSG, Kylian Mbappé semble agacé par les questions autour de son avenir. La star parisienne a craqué, pour la première fois de sa carrière. Le signe d’une tension grandissante en coulisses ?

C’est suffisamment rare pour être souligné. Et même décortiqué…

Jamais de sa carrière, devant les journalistes, Kylian Mbappé n’avait affiché pareil agacement. Et ce week-end, au sortir d’un triste match nul à Strasbourg (3-3, doublé du Français), le champion du monde a laissé parler ses nerfs. Interrogé par un journaliste en zone mixte sur son futur (« est-ce qu’on peut parler d’un avenir à Paris l’année prochaine, avec vous ? », Kylian Mbappé a tout simplement quitté le pool de journalistes qui lui posait des questions sur la rencontre, ponctuant sa sortie par un piquant : « Ah, c’est bon… » Sur les dents, le Parisien n’a jamais semblé aussi tendu sur le sujet de son avenir.

Sa réponse se fait attendre…

Très à l’aise avec les médias et dans l’exercice de la communication, Kylian Mbappé a toujours tout maîtrisé face aux micros et caméras. C’est la première fois qu’il laisse éclater un ressentiment aussi vif. Et même si sa colère est mesurée, on sent dans sa gestuelle et sa réaction inhabituelle (quitter précipitamment la zone mixte) qu’il y a de la tension autour du sujet.

Sans doute parce que tout le monde le presse pour connaître sa réponse.

À commencer par les supporters, qui patientent depuis de longs mois pour savoir s’il va, ou non, prolonger. Mais aussi et surtout les dirigeants parisiens, qui sortent les rames depuis deux longues années pour tenter d’arracher sa signature. Jusqu’ici compromise, elle semble pouvoir être envisageable.

Pour cela, Doha aurait mis le paquet avec un salaire défiant toute concurrence (50 millions d’euros par saison, plus qu’aucun autre footballeur sur la planète), une prime à la signature dantesque (on parle de 100 à 150 millions d’euros) et une révolution de palais au sein du club. Nouveau coach, nouveau recrutement et possiblement nouveau directeur sportif…

Le Real Madrid aussi s’impatiente

Maintenant que la saison est terminée, Kylian Mbappé est attendu au tournant.

Il doit choisir. Il doit se prononcer. Si le Français a souhaité attendre le dernier moment, et c’est tout à son honneur, il doit maintenant une réponse à tous ses fans et tous les supporters parisiens. Et même à ceux du Real Madrid, qu’il a souhaité rejoindre l’été dernier.

Kylian Mbappé ne s’en est pas caché. Le président Florentino Pérez non plus ne se cache pas pour parler de la pépite tricolore. Après le sacre madrilène, la question Mbappé a là-aussi été posée… Mais ici, une réponse calme et posée : « Les supporters adorent Mbappé ? Je n’y avais pas pensé, c’est peut-être vrai… Mais aujourd’hui on va parler de la Liga et on verra pour l’avenir. Quand nous planifierons l’équipe de la saison prochaine, nous verrons ».

Le Real Madrid, c’est son rêve au petit Mbappé, depuis toujours. Va-t-il le réaliser cet été ? C’est fort probable. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne tiendra pas très longtemps dans ce contexte.

Son état de nerf laisse transparaître un niveau de saturation. Kylian, il faut parler maintenant. Le PSG ou le Real Madrid ?