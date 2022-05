PSG : Le mercato s’emballe, une offre à plus de 80 M€ vient de partir !

Après le dossier Mbappé, un coup d’accélérateur vient d’avoir lieu en coulisses dans le mercato du PSG. Il concerne Aurélien Tchouaméni, priorité de recrutement au milieu de terrain. Le souci, c’est que l’offre transmise à Monaco ne provient pas de Paris…

Le PSG peaufine sa nouvelle organisation. Dans quelques jours, le nouveau patron du recrutement va être officialisé. Sauf retournement de situation, il s’agit de Luis Campos. Après avoir porté Monaco et Lille au sommet, le Portugais relève le défi parisien. Ensuite, viendra la nomination d’un possible nouvel entraîneur. Et le recrutement des renforts réclamés par Kylian Mbappé. A commencer par un nouveau milieu de terrain. La priorité s’appelle Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

Une offre supérieure à 80 M€

Courtisé par le Real Madrid et Liverpool, Aurélien Tchouaméni a vu le PSG débarquer dans le dossier pour tout bouleverser. Et si la tendance est en faveur des Parisiens depuis plusieurs jours, le dossier connaît une évolution. Selon Foot Mercato, l’AS Monaco vient de recevoir une grosse offre ! Un montant supérieur à 80 millions d’euros. « On entre donc dans le money time de ce dossier, rapporte Foot Mercato. Liverpool avait prévu de passer quoi qu’il arrive à l’action après la finale de la Ligue des Champions.

Le Real Madrid est donc en bonne position pour l’instant mais reste sous la menace du club parisien qui entend bien jouer un sale tour au club Merengue.

Nul doute que les enchères vont continuer à monter ces prochaines heures… Pour le plus grand bonheur de l’AS Monaco et de Bordeaux qui va récupérer en cas de transfert 20% sur la plus-value ».

Paris doit réagir

Après le Real Madrid, c’est donc au tour de Liverpool d’entrer en scène. Une réaction qui devrait arriver cette semaine. Celle du PSG est donc attendue, sous peine de voir le Français leur passer sous le nez. Mais en dégainant une grosse proposition d’entrée de jeu, le Real Madrid frappe fort. Le jeu des enchères va pouvoir commencer et le grand gagnant de l’histoire, encore une fois, sera l’AS Monaco. Acheté 18 millions d’euros à Bordeaux en 2020,

Aurélien Tchouaméni va faire l’objet d’une plus-value XXL.

Un transfert qui va donner un nouvel élan à sa carrière qui s’envole très nettement depuis deux saisons. Après s’être ouvert les portes de l’équipe de France (et très certainement du prochain Mondial au Qatar), le milieu de terrain va changer de dimension cet été.

🚨 Le transfert d’Aurélien Tchouaméni 🇫🇷 au Real Madrid est imminent. L’accord est sur le point d’être trouvé. (@RMCsport) pic.twitter.com/nq3ykKcTZI — Actu Foot (@ActuFoot_) May 30, 2022

Real Madrid, Liverpool ou le PSG, Tchouaméni va prochainement jouer dans la cour des très grands.