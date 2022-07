PSG-Kawasaki. Heure, chaîne, compo… 📺 Voir le match du PSG version Galtier !📺

C’est l’heure de la reprise pour le PSG avec le deuxième match amical de la préparation estivale. Actuellement au stage au Japon, l’équipe de Christophe Galtier affronte Kawasaki Frontale ce mercredi.

En plein cœur du mercato, le PSG est parti en stage au Japon. Une opération commerciale qui permet également à l’effectif de Christophe Galtier de se préparer loin de l’agitation européenne. Et visiblement, la bande à Mbappé est ravie de se retrouver au pays du soleil levant. Dépaysement garanti et programme chargé pour les joueurs parisiens. Mais le terrain n’est jamais très loin. Notamment ce mercredi, avec le second match amical du PSG version 2022-2023.

Et version Christophe Galtier surtout !

Le nouveau coach va faire son entrée sur la scène « internationale » avec ce match qui opposera le PSG à une équipe japonaise, le club de Kawasaki Frontale, qui n’est autre que le champion en titre (en 2021 et en 2020).

À quelle heure

12h30 heure française

Où regarder le match du psg

beIN SPORT 2

La rencontre entre le PSG et Kawasaki Frontale aura lieu ce mercredi à 12h30 heure française, au stade national de Tokyo. Pour suivre la rencontre, il faudra brancher votre télé et mettre beIN SPORT 2, unique diffuseur de ce match amical. Du côté des compositions, il faut s’attendre à du changement. Selon le Parisien, voici l’équipe que va aligner Christophe Galtier, un 3-4-1-2, ave Neymar et Mbappé devant Messi : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (cap.), Kimpembe – Hakimi, Gueye (ou Verratti), Vitinha, Mendes – Messi – Neymar, Mbappé. De son côté, Kawasaki Frontale proposera un 4-3-3 classique