PSG : Ce qui se cache derrière le transfert d’Idrissa Gueye…

Placé sur la liste des départs au PSG, Idrissa Gueye doit trouver un nouveau challenge pour ce mercato estival. Et les raisons de son départ ne sont pas uniquement sportives.

Recruté par le PSG à l’été 2019 pour 30 millions d’euros, Idrissa Gueye devait stabiliser l’entrejeu parisien. Si le Sénégalais a connu quelques bonnes périodes à Paris, avec notamment des superbes matchs en Ligue des Champions où il s’est montré impérial, Gueye a trop souvent manqué de régularité pour s’installer en tant que patron à côté de Marco Verratti. Pas assez constant, pas assez méchant. Et pas assez bien pour le PSG version Luis Campos, qui l’a placé sur la liste des départs.

Des raisons extrasportives également

Mais ce n’est pas uniquement pour des raisons sportives que le PSG souhaite voir partir Idrissa Gueye. La saison passée, le Sénégalais a été au cœur d’une affaire qui a fait polémique. A l’occasion d’une opération visant à soutenir la cause LGBT, les joueurs du PSG devaient porter un maillot aux couleurs arc-en-ciel (emblème de la cause LGBT et LGBTQIA+). Absent en 2021 pour raison de santé, Idrissa Gueye a de nouveau déclaré forfait en 2022. Si le doute était permis en 2021, difficile pour le Sénégalais de se cacher cette année. Pointé du doigt, le milieu de terrain du PSG a vu la commission de l’éthique de la FFF se pencher sur son cas : « En refusant de participer à cette opération collective, vous validez les comportements discriminatoires le refus de l’autre, et pas uniquement contre les LGBTQI+ ». Du côté du joueur ou du PSG, pas de communication. Embarrassé par cette polémique qui ne fait que ternir l’image du club, Paris ne souhaite clairement pas être confronté une nouvelle fois à ce sujet. Car Idrissa Gueye, pour des convictions personnelles et religieuses, ne souhaite pas participer à cette opération.

Adieu Galatasaray ?

❌ Idrissa Gueye ne rejoindra pas Galatasaray. 🇸🇳 Le joueur sénégalais n’était pas intéressé par le projet sportif. @Tanziloic @lequipe pic.twitter.com/wbz4dWIB1S — ACTU_PSG_INSIDE.OFFICIEL (@ACTU_PSG_INSIDE) July 19, 2022



En porte de sortie principale, Idrissa Gueye avait Galatasaray. Mais il semble que le dossier soit au point mort… Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Sénégalais envisagerait d’aller au bout de son contrat et partir libre dans un an. Mais ce scénario ne plaît pas du tout à Paris. Luis Campos veut le voir partir et dès cet été. S’il fait partie du groupe actuellement en stage de préparation au Japon, Gueye ne fait pas partie des plans de Christophe Galtier qui pourra s’appuyer sur Vitinha. Et très prochainement, si tout se passe bien, Renato Sanches…