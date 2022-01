Pronostic foot West Ham United KRC Genk: meilleures côtes, analyse et prono gratuit West Ham United vs KRC Genk

Prédiction: West Ham United gagne 3-0

Meilleures cotes: 8/1

Bookmaker: Betfair

West Ham United et le KRC Genk s’affronteront en Ligue Europa cette semaine. Le match du groupe G aura lieu au stade de Londres et devrait débuter jeudi à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

West Ham United

West Ham United se débrouille extrêmement bien en Ligue Europa en ce moment et devrait progresser à partir de la phase de groupes. Sur le même sujet : Quels maillots de football ont marqué l’histoire de la Ligue 1 ?. Les Hammers sont actuellement en tête du groupe H avec six points en deux matches, trois points d’avance sur le Dinamo Zagreb, deuxième.

Les Hammers affronteront le KRC Genk après une victoire 1-0 contre Everton à l’extérieur à Goodison Park en Premier League. Cela faisait suite à une défaite 2-1 contre Brentford au London Stadium en championnat.

Nouvelles de l’équipe :

Ben Johnson est susceptible de commencer pour West Ham.

KRC Genk

Le KRC Genk est actuellement troisième du Groupe H avec trois points en deux matches. A voir aussi : Tournois Olympiques de Football féminin 2020. Le club belge est à égalité de points avec le Dinamo Zagreb, deuxième, et est très en lice pour la première place.

L’équipe de John van den Brom affrontera West Ham après une défaite 2-0 contre le Sporting Charleroi. Il fait suite à une défaite 3-2 aux mains de l’AS Eupen en championnat.

Nouvelles de l’équipe :

Munoz sera disponible pour le KRC Genk.

Facteurs clés à considérer

West Ham United a marqué 4 buts en 2 matchs de Ligue Europa.

Le KRC Genk a marqué 1 but en 2 matchs de Ligue Europa.

West Ham United n’a pas encore concédé en Ligue Europa.

Le KRC Genk a encaissé trois buts en Ligue Europa.

Conclusion

West Ham est en bonne forme pour le moment et devrait remporter les trois points de la rencontre avec une relative facilité. A voir aussi : Pronostic foot Everton West Ham : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Everton vs West Ham United.

Prédiction: West Ham United gagne 3-0

Meilleures cotes: 8/1

Bookmaker: Betfair