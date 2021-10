Pronostic foot Lazio Inter Milan: meilleures côtes, analyse et prono gratuit Lazio vs Inter Milan

Prédiction: L’Inter Milan s’impose 2-0

La Lazio et l’Inter Milan s’affronteront en Serie A ce week-end. Le match se déroulera au Stadio Olimpico de Rome et devrait débuter samedi à 17 heures, heure du Royaume-Uni.

Latium

La Lazio se porte bien en ce moment et est en course pour les places de la Ligue des champions en Serie A cette saison. Ceci pourrez vous intéresser : Tournois Olympiques de Football féminin 2020. Les Eagles sont actuellement sixièmes du classement avec 11 points en sept matches, à quatre points du quatrième et rival de la ville, l’AS Roma.

L’équipe de Maurizio Sarri affrontera l’Inter après une défaite 3-0 contre Bologne à l’extérieur en Serie A. Elle fait suite à une victoire 2-0 contre le Lokomotiv Moscou à domicile en Ligue Europa.

Nouvelles de l’équipe :

Pedro, Felipe Anderson et Vedat Muriqi seront probablement les trois premiers pour la Lazio.

Inter Milan

L’Inter Milan se porte bien en ce moment et a une chance de remporter le Scudetto pour la deuxième saison consécutive. Lire aussi : Les 3 meilleurs rameurs pliables en 2020 : comparatif et avis. L’Inter, qui a remporté le titre de champion la saison dernière, est actuellement troisième du classement avec 17 points en sept matches, à quatre points du leader Napoli.

L’équipe de Simone Inzaghi affrontera la Lazio après une victoire 2-1 sur Sassuolo en Serie A. Elle a fait suite à un match nul et vierge face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions.

Nouvelles de l’équipe :

Lautaro Martinez et Joaquín Correa mèneront la ligne pour l’Inter.

Facteurs clés à considérer

La Lazio a marqué 15 buts en 7 matches de Serie A.

La Lazio a concédé 12 buts en 7 matches de Serie A.

L’Inter Milan a marqué 22 buts en 7 matchs de Serie A.

L’Inter Milan a encaissé 8 buts en 7 matches de Serie A.

Conclusion

L’Inter Milan se porte bien malgré la perte de l’attaquant vedette Romelu Lukaku lors du mercato estival. La Lazio est une bonne équipe, mais l’Inter est susceptible de récupérer les trois points de la rencontre.

Prédiction: L’Inter Milan s’impose 2-0 Ceci pourrez vous intéresser : Dimitri Payet écope de cinq ans d’interdiction de stade.

Meilleures cotes: 1/10

Bookmaker: Betfair