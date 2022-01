Pronostic foot FC Barcelone vs Real Madrid : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Barcelone vs Real Madrid

Prédiction: Le Real Madrid s’impose 2-1

Barcelone et le Real Madrid s’affronteront en Liga ce week-end. Le match aura lieu au Camp Nou et devrait débuter dimanche à 15h15, heure du Royaume-Uni.

Barcelone

Barcelone ne connaît pas une excellente saison en Liga et le manager Ronald Koeman est sous pression. Voir l’article : Qui sont les 3 meilleurs joueurs de football du monde ?. Les Blaugrana sont actuellement septièmes du classement de la Liga avec 15 points en huit matchs, à cinq points du leader Real Sociedad, qui a disputé neuf matchs.

Les anciens géants espagnols et européens sont encore bien dans la course au titre de la Liga, mais leurs performances doivent être meilleures. Une défaite 2-0 contre l’Atletico Madrid, champion en titre de la Liga, plus tôt ce mois-ci, a montré combien de travail il leur restait à faire.

Nouvelles de l’équipe :

Sergio Aguero a fait ses débuts pour Barcelone contre Valence le week-end dernier et devrait commencer contre Madrid.

Real Madrid

Le Real Madrid se porte bien en ce moment, même si le manager Carlo Ancelotti voudra que ses joueurs fassent mieux. Voir l’article : Jadon Sancho’ signe un nouveau contrat avec le Borussia Dortmund’ pour une incroyable augmentation de salaire. Los Blancos sont actuellement deuxièmes du classement de la Liga avec 17 points en huit matches, trois points derrière les leaders de la Real Sociedad, qui ont disputé neuf matches.

Les anciens géants espagnols et européens ont vu leur match contre l’Athletic Bilbao en Liga le week-end dernier reporté en raison du manque de joueurs. Madrid avait perdu 2-1 contre l’Espanyol plus tôt ce mois-ci.

Nouvelles de l’équipe :

Eden Hazard est un doute pour le match.

Facteurs clés à considérer

Barcelone et le Real Madrid disputent la Ligue des champions en milieu de semaine.

Barcelone a marqué 14 buts en 8 matches de Liga.

Barcelone a concédé 8 buts en 8 matches de Liga.

Le Real Madrid a marqué 22 buts en 8 matches de Liga.

Le Real Madrid a encaissé 10 buts en 8 matches de Liga.

Conclusion

Ce n’est jamais une décision facile lorsque Barcelone et Madrid s’affrontent. El Clasico est sans doute le plus grand jeu de la planète, et beaucoup dépendra de la façon dont les joueurs se comporteront le jour même. A voir aussi : Résultats Euromillions : tirage FDJ du Lundi 11 Octobre 2021. Madrid est en meilleure forme et il est très probable qu’il remporte une victoire.

Prédiction: Le Real Madrid s’impose 2-1

Meilleures cotes: 8/1

Bookmaker: Betfair