Pronostic foot Everton West Ham : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Everton vs West Ham United

Prédiction: Match se terminer par un nul 1-1

Meilleures cotes: 11/2

Bookmaker: Betfair

Everton et West Ham United s’affronteront en Premier League ce week-end. Le match aura lieu à Goodison Park et son coup d’envoi est prévu dimanche à 14 heures.

Everton

Everton se porte bien en ce moment et progresse sous la direction de Rafael Benitez. Voir l’article : Les 10 meilleurs podcasts et radios de basketball fantastiques en 2019. L’ancien manager de Liverpool a fait des Toffees une équipe très compétente qui poursuit tranquillement ses affaires.

Le club du Merseyside est actuellement cinquième au classement de la Premier League avec 14 points en sept matches, à seulement deux points du leader Chelsea. L’équipe de Benitez affrontera West Ham à la suite d’un match nul 1-1 avec Manchester United à l’extérieur à Old Trafford en championnat.

Nouvelles de l’équipe :

Fabian Delph, Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Seamus Coleman et Andre Gomes manqueront tous le match en raison de blessures.

West Ham United

West Ham United a terminé aux places de la Ligue Europa en Premier League la saison dernière et vise à faire quelque chose de similaire cette fois-ci. Lire aussi : Top 20 des chaînes Youtube de eBike à suivre en 2019. Les Hammers sont actuellement neuvièmes du classement avec 11 points en sept matches, à seulement trois points de Manchester United, quatrième.

L’équipe de David Moyes affrontera Everton après une défaite 2-1 contre Brentford au London Stadium en Premier League. Il fait suite à une victoire 2-0 contre le Rapid Vienne à domicile en Ligue Europa.

Nouvelles de l’équipe :

Michail Antonio continuera à mener la ligne pour West Ham.

Facteurs clés à considérer

Everton a marqué 13 buts en 7 matches de Premier League.

Everton a encaissé 8 buts en 7 matches de Premier League.

West Ham United a marqué 14 buts en 7 matchs de Premier League.

West Ham United a encaissé 10 buts en 7 matchs de Premier League.

Le manager de West Ham, David Moyes, est un ancien patron d’Everton.

Conclusion

Everton et West Ham sont des équipes solides, et il est très probable qu’elles s’annulent. Ceci pourrez vous intéresser : Pronostic foot Lazio Inter Milan: meilleures côtes, analyse et prono gratuit Lazio vs Inter Milan. Un match nul marqué est un résultat très probable.

