Pronostic foot Chelsea vs Malmö : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Chelsea vs Malmö

L’UEFA Champions League est de retour dans nos vies cette semaine alors qu’un défilé d’équipes se prépare à atteindre la mi-parcours de la phase de groupes. Les premiers ont, pour la plupart, pris un bon départ, mais il y a certainement quelques packages surprises qui font des vagues avec un tiers des matchs joués. Aujourd’hui, nous allons examiner ce qui semble être un décalage sur le papier alors que les champions d’Europe Chelsea accueillent les champions suédois Malmö.

Chelsea

Thomas Tuchel est bien conscient de ce dont son équipe est capable, mais ils n’ont pas réalisé une performance extrêmement convaincante depuis qu’ils ont battu Tottenham 3-0 le mois dernier. Ils font tout ce qu’il faut pour entrer dans le dernier tiers et créer des problèmes pour l’opposition, mais s’ils veulent être de véritables prétendants au titre, et dans le mélange d’autres compétitions, ils doivent commencer à tuer des équipes.

Pulisic est toujours sur le plateau avec Rudiger qui n’est pas revenu à temps de sa blessure au dos. Ailleurs, Thiago Silva est incertain mais devrait toujours figurer, Ziyech étant également touch and go.

Malmö

Les choses ne pourraient pas être plus tendues pour Malmö en ce moment qui, sur la base de ce qui se passe au niveau national, a du mal à équilibrer ses engagements en championnat et en UCL. Ils n’ont pas encore marqué en phase de groupes avec sept buts encaissés et dans l’Allsvenskan, ils sont dans la dernière ligne droite de la saison avec seulement deux points séparant les quatre premiers de la course au titre. Ils vont se battre ici, mais si le choix est la qualification en Ligue Europa ou se concentrer sur la ligue, ils se penchent vers cette dernière.

Ahmedhodzic est suspendu après avoir écopé d’un carton rouge contre le Zenit au dernier tour, Toivonen, Knudsen, Lewicki et Sejdiu étant tous blessés pour le déplacement à Londres.

Facteurs à considérer

Chelsea est 2e du groupe H tandis que Malmo est 4e.

Chelsea en a remporté trois, fait match nul et perdu deux de ses six derniers matchs.

Malmö en a remporté trois, fait match nul et perdu deux de ses six derniers matchs.

Chelsea a marqué huit buts et en a encaissé quatre lors de ses six derniers matchs.

Malmö a marqué 10 buts et en a encaissé neuf lors de ses six derniers matchs.

Conclusion

Malmö a tendance à être assez erratique et cela ne fonctionnera tout simplement pas à Stamford Bridge. Chelsea opère avec un style compact qui les met rarement en danger à l’arrière et bien que Malmö puisse leur foncer dessus, les Suédois resteront vulnérables à la contre-attaque en conséquence. Les Bleus sont les champions d’Europe en titre et avec une telle réputation, il y a des attentes, et nous les soutenons pour qu’ils soient à la hauteur avec une solide sortie 3-0 mercredi.

