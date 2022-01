Pronostic foot Brighton Manchester City: meilleures côtes, analyse et prono gratuit Brighton contre Manchester City

Prédiction: Victoire de Man City

Meilleures cotes : 2/5

Bookmaker: 888sport

La Premier League revient ce week-end avec une autre sélection de matches agréables pour nous tous alors que la mouture d’automne commence dans l’élite du football anglais. Sans surprise, l’une des parties les plus intrigantes de la campagne découle toujours de ce qui se passe en haut de l’affiche – c’est pourquoi les six premiers nous offrent régulièrement de grands jeux et moments. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil au package surprise du choc à domicile de Brighton & Hove Albion avec Manchester City.

Brighton

L’« expérience » Graham Potter se transforme rapidement en l’histoire à succès de Graham Potter, Brighton & Hove Albion se révélant enfin être l’une des équipes les plus excitantes de la Premier League à regarder. Ils ont commencé comme une maison en feu et même si certains pensent qu’il y a une chance qu’ils s’effondrent au fil de la saison, nous en sommes au stade où tout ce que leurs fans devraient faire est de s’asseoir et de profiter de la balade.

Nouvelles de l'équipe

Bissouma pourrait être de retour en lice malgré ses problèmes en dehors du terrain avec Alzate, Welbeck et Webster étant tous des problèmes de blessure pour Brighton.

Manchester City

Manchester City a déjà eu quelques trébuchements pour commencer la saison qui, curieusement, est devenu quelque chose de la norme ces dernières années. Ils sont facilement l’une des meilleures équipes du football mondial, mais la nature implacable de la Premier League signifie qu’il y a toujours une ou deux surprises qui attendent au prochain virage. La course au titre est aussi animée qu’elle l’a été depuis des années et bien qu’il y ait des problèmes à résoudre, City reste l’un des favoris.

Nouvelles de l'équipe

Mendy ne reviendra pas dans un avenir prévisible alors que Torres devrait être absent jusqu’à trois mois, selon Pep Guardiola.

Facteurs à considérer

Lors de leur dernière rencontre en mai, Brighton a battu Man City 3-2.

Brighton en a remporté trois et fait match nul lors de ses six derniers matchs.

Man City en a remporté quatre, fait match nul et perdu l’un de ses six derniers matchs.

Brighton a marqué six buts et en a encaissé deux lors de ses six derniers matchs.

Man City a marqué 16 buts et en a encaissé six lors de ses six derniers matchs.

Conclusion

Ce match nous donne une ambiance “Brentford vs Chelsea” et nous pensons que c’est à peu près comme ça que ça va se dérouler. La nature intimidante de l’Amex sous les lumières, combinée à la fantastique cohésion d’équipe des Seagulls, va rendre une nuit très difficile au bureau de Manchester City. Nous nous attendons à ce que les champions avancent avec un but bien travaillé, mais ils vont pousser un soupir de soulagement à temps plein avec Brighton qui leur jette tout sauf l’évier de la cuisine.

