Pronostic foot Brentford vs Leicester : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Brentford vs Leicester

La Premier League revient pour une autre série de rencontres alléchantes au cours des prochains jours, l’une d’entre elles opposant Brentford à Leicester City. C’est un affrontement entre deux clubs qui sont très amusants à regarder et bien que les deux aient leurs défauts, on peut dire qu’ils n’ont pas peur de créer un drame de bout en bout.

Qui sait, cela pourrait peut-être être une bataille entre deux équipes qui se disputent la sixième place d’ici la fin de la campagne.

Brentford

Brentford est l’équipe Moneyball de la Premier League aux yeux de beaucoup, mais lorsque vous supprimez tout cela, vous obtenez un club bien suivi qui ne sait tout simplement pas comment arrêter. Ils se sont frayé un chemin jusqu’au sommet avec style, persévérance et beaucoup d’habileté, et jusqu’à présent, ils ont dépassé toutes les attentes qui leur étaient posées. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce sera un cheval noir à surveiller d’ici mai.

Ajer est de retour de blessure et devrait figurer, mais il reste encore quelques visages importants sur le plateau, dont Dasilva, Sorensen, Baptiste, Wissa et Janelt.

Leicester

L’art d’équilibrer la Premier League avec les engagements européens peut souvent s’avérer délicat et il semble enfin avoir rattrapé Leicester City cette saison. Brendan Rodgers a encore beaucoup de temps pour essayer de stabiliser le navire et de le ramener dans le top quatre de la conversation, mais ils devraient probablement penser à revoir ce qu’ils veulent accomplir cette saison. C’est toujours un club d’élite, mais il n’est pas rare de perdre cette position.

Tielemans, Castagne et Perez sont tous considérés comme des problèmes de fitness pour le voyage dans le sud, Fofana, Justin et Ndidi étant exclus.

Facteurs à considérer

Brentford est 9e de Premier League tandis que Leicester est 11e.

Brentford en a remporté trois, fait match nul et perdu deux de ses six derniers matchs.

Leicester en a remporté trois, fait deux nuls et perdu un de ses six derniers matchs.

Brentford a marqué 14 buts et en a encaissé six lors de ses six derniers matchs.

Leicester a marqué 14 buts et en a encaissé 10 lors de ses six derniers matchs.

Conclusion

Ce jeu a « classique » écrit partout et c’est exactement ce que nous nous attendons à voir dans la capitale. Brentford est capable d’écraser les équipes et de leur causer vraiment des problèmes à l’arrière, ce qui, comme nous le savons, a été un problème pour Leicester cette saison. Dans la même mesure, les Foxes sont également capables de marquer des buts pour le plaisir avec une formation offensive qui se connaît très bien, c’est pourquoi nous allons suggérer que cela se terminera par un match nul 2-2.

