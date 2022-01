Pronostic foot Benfica Bayern Munich: meilleures côtes, analyse et prono gratuit Benfica vs Bayern Munich

Verdict : le Bayern Munich gagne et les deux équipes marquent

Meilleures cotes : 13/8

Bookmaker : Unibet

Cherchant à remporter trois victoires en Ligue des champions cette semaine, le Bayern Munich se rendra à l’Estádio da Luz lorsqu’il affrontera Benfica.

Benfica

À commencer par les hôtes, alors que Benfica n’a peut-être pas été à son meilleur sur les fonctions de Taça de Portugal le week-end dernier, ils ont réussi à prolonger leur récent patch violet. Réclamant finalement un vainqueur tardif à Trofense, Jorge Jesus a toujours vu son équipe gagner de nombreux applaudissements de toute l’Europe depuis l’ouverture de la campagne 2021/22. Parvenant à prouver que leur défaite choc 1-0 contre Portimonense à l’approche de la pause internationale n’était qu’un incident mineur, les Eagles se retrouvent déjà en tête de la poursuite de la Primeira Liga. Alors que les géants portugais sauront qu’ils sont confrontés à une tâche énorme à l’Estádio da Luz mercredi, Benfica sera stimulé par ce qui a été une superbe performance en Ligue des champions le mois dernier. Réalisant une performance effrénée à domicile, les hommes de Jésus se sont frayés un chemin vers une défaite 3-0 contre Barcelone, un résultat qui a vraiment envoyé des ondes de choc à travers l’Europe. De même, y compris les victoires contre Lyon et le PSV, les Reds ont remporté chacun de leurs cinq derniers matches européens à domicile.

Nouvelles de l’équipe

Dans ce qui pourrait être un coup dur pour Benfica, l’attaquant Haris Seferovic est incertain et devrait manquer mercredi soir.

De même, Jorge Jesus transpire également sur la forme physique de Valentino Lazaro.

Bayern Munich

En ce qui concerne les visiteurs, bien que le Bayern Munich ait été extrêmement déçu d’être entré dans la trêve internationale avec une lente défaite 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt, les poids lourds allemands ont montré qu’il ne s’agissait que d’un incident mineur. Faisant une superbe prestation contre les espoirs de la Ligue des champions Bayer Leverkusen ce week-end, les hommes de Julian Nagelsmann se sont frayés un chemin vers une victoire éclatante 5-1 sur la route. Prenant à nouveau sa place au sommet du classement de la Bundesliga et désigné comme un choix écrasant pour récupérer sa couronne nationale, l’ancien patron du RB Leipzig trouve son équipe en train de profiter d’une véritable course de buts gratuits. Ouvrant son aventure européenne avec des défaites consécutives 3-0 et 5-0 contre Barcelone et le Dinamo Kiev, le Bayern a également un talisman offensif qui ne cesse de battre des records. Déjà inscrit quatre buts en Ligue des champions, l’icône polonaise Robert Lewandowski a déjà inscrit 18 buts pour le club et le pays depuis l’ouverture de la campagne 2021/22.

Nouvelles de l’équipe

L’arrière gauche canadien Alphonso Davies est un doute majeur avant la rencontre de mercredi et devrait manquer.

Cependant, le patron du Bayern Julian Nagelsmann n’a pas d’autres blessures ou suspensions à craindre au Portugal.

Facteurs clés à considérer

Lorsque les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2018, le Bayern Munich s’est imposé 5-1 à domicile.

De même, le Bayern est invaincu lors de ses 10 rencontres précédentes contre Benfica, enregistrant sept victoires.

Benfica n’a perdu qu’un seul de ses 22 précédents affrontements consécutifs dans tous les formats.

Robert Lewandowski a inscrit 18 buts pour le club et le pays depuis l’ouverture de la campagne 2021/22.

Benfica et le Bayern ont tous deux remporté des victoires 3-0 contre Barcelone cette année.

Conclusion

Alors que le Bayern se frayait un chemin vers cette défaite 5-1 contre le Bayer Leverkusen le week-end dernier, nous pourrions avoir une autre affaire animée ici. Les deux équipes ayant remporté des victoires stellaires 3-0 contre Barcelone jusqu’à présent cette année, l’ambiance dans les deux camps devrait être au plus haut. En regardant le talisman offensif Robert Lewandowski accumuler déjà 18 buts pour le club et le pays depuis l’ouverture de la campagne 2021/22, les poids lourds allemands ont acquis une réputation pour leurs résultats de buts libres. Alors que le Bayern a déjà marqué huit buts en Ligue des champions lors de ses matchs consécutifs, nous soutenons ce qui devrait être un autre match bourré d’action mercredi soir.

