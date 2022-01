Pronostic foot Arsenal vs Aston Villa : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Arsenal vs Aston Villa

Prédiction: Victoire d’Arsenal

Meilleures cotes : 17/20

Bookmaker: 888sport

La Premier League est de retour ce week-end avec une édition rare de Friday Night Football pour que les fans se mordent les dents. Le jeu en question verra Arsenal verrouiller les cornes avec Aston Villa dans un match que nous avons vu à maintes reprises au fil des ans dans l’histoire du plus haut niveau, et sur la base de leurs trajectoires respectives, nous le ferons probablement encore longtemps. . Vendredi, cependant, ils tenteront tous les deux de repousser les débuts douteux de la nouvelle campagne.

Arsenal

Arsenal est loin d’être le package complet et cela continuera probablement d’être vrai pendant un certain temps. Mikel Arteta semble être là pour le long terme, mais s’ils veulent tirer le meilleur parti d’une campagne sans Ligue Europa, ils doivent travailler sur l’équilibre au sein de leur équipe. Une grande partie du bois mort a disparu, mais les joueurs de la première équipe ne sont pas encore tout à fait prêts à franchir la prochaine étape, et le temps presse.

Nouvelles de l’équipe Ceci pourrez vous intéresser : Pronostic foot PSG Angers : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Paris Saint-Germain vs Angers.

Xhaka est la seule absence confirmée pour blessure au moment de la rédaction de cet article, Saka étant considéré comme un doute sur la forme physique.

Aston Villa

Aston Villa a fait des signatures impressionnantes cet été, mais cela ne signifiera pas grand-chose s’ils ne peuvent pas apprendre à tuer les matchs lorsqu’ils en ont l’occasion. Leur mentalité de s’asseoir et la panique dans laquelle ils semblent entrer ressemble beaucoup à un bouton d’autodestruction qui ne demande qu’à s’éteindre. Si Dean Smith veut changer le statu quo, il doit penser à amorcer un changement de mentalité dans la formation.

Nouvelles de l’équipe A voir aussi : Dimitri Payet emmène les fans de West Ham dans un voyage nostalgique.

Trezeguet est absent pour cause de blessure, Davis et Bailey ayant des doutes sur leur forme physique. Martinez et Luiz, cependant, seront disponibles malgré leurs emplois du temps chargés récemment.

Facteurs à considérer

Lors de leur dernière rencontre en février, Aston Villa a battu Arsenal 1-0.

Arsenal en a remporté quatre et fait match nul lors de ses six derniers matchs.

Aston Villa en a remporté deux, fait match nul et perdu trois de ses six derniers matchs.

Arsenal a marqué 10 buts et en a encaissé trois lors de ses six derniers matchs.

Aston Villa a marqué huit buts et en a encaissé neuf lors de ses six derniers matchs.

Conclusion

La foule d’Emirates sera, à tout le moins, encouragée par l’égalisation tardive contre Crystal Palace – même si la performance elle-même ne justifiait pas exactement trop d’excitation. Arsenal a eu le temps de se regrouper après ce match et le moment est venu pour eux d’avoir un type de performance “brillant”, ce que nous nous attendons à voir lorsqu’ils rencontreront Villa. Les visiteurs seront toujours assez abattus par ce qui s’est passé contre les Wolves et nous ne pensons tout simplement pas qu’ils seront en mesure de garder les Gunners à l’écart.

Prédiction: Victoire d’Arsenal

Meilleures cotes : 17/20

Bookmaker: 888sport