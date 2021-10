Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie

Prédiction: L’Angleterre gagne

Le football national a été mis en pause pendant une quinzaine de jours à la faveur du retour de la trêve internationale – la deuxième de la nouvelle campagne. Dans le sillage de l’Euro et de la Copa America, ainsi que des Jeux olympiques, beaucoup s’attendraient à ce que ces quelques semaines soient assez insignifiantes. Hélas, la pandémie nous a obligés à accélérer le processus sur la route du Qatar, l’Angleterre et la Hongrie étant deux des nombreuses nations européennes qui tentent de se qualifier pour la Coupe du monde de football 2022.

Angleterre

Nous sommes peut-être à trois mois de la finale de l’Euro 2020, mais certains fans anglais sont encore sous le choc de leur défaite aux tirs au but en finale. Pendant ce temps, d’autres choisissent de regarder vers l’avenir – et plus particulièrement la Coupe du monde de l’année prochaine. Il est presque indéniable à ce stade qu’ils se dirigeront vers le tournoi comme l’un des grands favoris, mais pour en être absolument sûr, ils doivent d’abord assurer leur place dans les derniers éliminatoires.

Nouvelles de l’équipe

James et Phillips ont été exclus pour cause de blessure, Southgate étant pressenti pour apporter une série de changements depuis la victoire sur Andorre.

Hongrie

L’équipe nationale hongroise a été impliquée dans plus d’un titre controversé lors des récentes trêves internationales, mais au lieu de permettre que cela fasse complètement dérailler sa campagne, il semble qu’elle soit prête pour le combat lorsqu’il s’agit de se qualifier pour la Coupe du monde. Il y a tout un travail à faire s’ils vont même atteindre les play-offs mais s’ils peuvent invoquer l’esprit qu’ils ont montré dans le groupe de la mort à l’Euro cet été, tout est possible.

Nouvelles de l’équipe

Fiola et Tamas sont sur le plateau en raison d’une blessure et Botka est suspendu. Ailleurs, Salloi devrait être abandonné, Kleinheisler espérant un retour dans le onze de départ.

Facteurs à considérer

L’Angleterre a battu la Hongrie 4-0 au WCQ le mois dernier à Budapest.

L’Angleterre est 1ère du Groupe I avec 19 points.

La Hongrie est 4e du groupe I avec 10 points.

L’Angleterre se qualifiera pour la Coupe du monde si elle gagne et que la Pologne bat l’Albanie.

La Hongrie pourrait revenir à deux points de la 2e place en cas de victoire et de match nul Pologne/Albanie.

Conclusion

Le décor est planté pour que l’Angleterre fasse un vrai spectacle à Wembley et c’est précisément ce que nous les encourageons à faire. Nous nous attendons à ce qu’ils harcèlent les visiteurs dès le départ avec une presse en avant qu’ils ne peuvent tout simplement pas gérer pendant 90 minutes. Gareth Southgate ne voudra pas se fier aux deux derniers matchs de groupe et bien qu’une victoire ici ne garantisse pas à 100% la qualification si les résultats ne vont pas dans leur sens, cela rappellera au monde que les Trois Lions sont l’une des équipes à battre l’année prochaine.

Prédiction: L’Angleterre gagne

Meilleures cotes : 2/15

Bookmaker: 888sport