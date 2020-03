Le sport britannique reste ouvert aux affaires – mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que la nécessité de protéger le public contre l’épidémie de coronavirus ne provoque une perturbation majeure de la Premier League.

Jusqu’à ce que les conseils du gouvernement soient modifiés, la première division anglaise continuera à fonctionner normalement, à commencer par le match réorganisé de mercredi entre Manchester City et Arsenal au stade Etihad.

Mais si l’on suit la tendance en Italie, en Grèce et en France, des matches à huis clos sont en cours. BBC Sport se penche sur les questions clés de l’avenir.

Pourquoi des huits-clos ?

Même sans l’apparition d’une maladie potentiellement mortelle, le calendrier du football anglais est bien rempli. Jusqu’au dernier jour de la saison, le 17 mai, il n’y a que deux dates de milieu de semaine non utilisées pour les matchs européens dans lesquelles les matchs reportés peuvent s’inscrire, à savoir les semaines du 22 avril et du 12 mai. Et ces dates sont nécessaires pour les matchs réorganisés en raison des quarts de finale et des demi-finales de la FA Cup. La finale de la FA Cup est prévue pour le 23 mai et la finale de la Ligue des champions à Istanbul doit être jouée sept jours après. L’Euro 2020 commence le 12 juin.

À moins que les matches ne soient autorisés à se dérouler à huis clos, il est impossible de voir comment la saison peut se terminer. Cela soulèverait toutes sortes de questions. Tout le monde sait que Liverpool va être champion de Premier League. Mais qu’en est-il des quatre premiers, de la relégation et de la promotion du championnat ?

Si la saison ne se termine pas, comment ces questions seront-elles tranchées ? Les implications juridiques de la relégation d’une équipe d’une campagne qui n’est pas encore terminée sont époustouflantes compte tenu des finances impliquées. Il en va de même pour le refus de promotion d’une équipe. Et il est impossible de concevoir de tout supprimer et de recommencer.

Combien cela coûtera-t-il ?

Dans une certaine mesure, les clubs de la Premier League sont assurés contre cela – du moins si c’est une mesure temporaire – en raison de leurs énormes contrats de diffusion.

Dans leurs comptes au 30 juin 2018, les recettes totales de 5,29 millions de livres sterling de Bournemouth ne représentaient que 4 % du chiffre d’affaires total. Cela représente environ 240 000 £ par match, soit un mois de salaire pour l’attaquant Callum Wilson.

À Leicester, les recettes de 14,69 millions de livres sterling ont représenté 8,2 % du chiffre d’affaires de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mai 2019. À Manchester United, le chiffre est de 18,75 % – les revenus par match pour 2018-19 s’élevaient à 112,33 millions de livres, soit un peu plus de 4 millions de livres par match.

On estime que la Juventus a perdu plus de 3 millions d’euros en devant jouer son match contre l’Inter Milan à huis clos.

Bien que ces chiffres soient substantiels, ils ne commenceront à avoir un impact que si la situation reste irrésolue au bout d’un mois environ.