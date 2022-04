Pogba, Dembele, Dybala… Le PSG va encore faire un carnage à zéro euro !

Si le PSG a des moyens XXL pour les transferts, il sait aussi profiter des opportunités du marché pour faire de très, très belles affaires. Preuve en est avec la perspective du prochain mercato et les signatures de nouvelles stars mondiales pour épauler Neymar, Messi et Mbappé.

Depuis plus de 10 ans, Paris dispose du projet le plus ambitieux de la planète foot. Et grâce aux moyens mis à disposition par les propriétaires qataris, le PSG se construit un rêve sans frontière.

Les signatures de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé et plus récemment Sergio Ramos et Lionel Messi sont autant de coups exceptionnels qui n’auraient jamais été possibles sans l’apport et l’influence de Doha. Mais Paris n’est pas qu’une machine à cash qui dépense sans compter. Les revenus générés par le club en font un business cohérent et rentable. De plus, le recrutement se tourne désormais vers des opportunités à moindre prix qui permettre d’intensifier encore plus la stratégie bankable du club parisien. Impulsé par Leonardo, le recrutement de joueur en fin de contrat permet au PSG de réaliser des coups somptueux. Et la tendance va encore s’intensifier cet été.

Zlatan casse interner dans cette vidéo sur Instagram

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Du très lourd au programme

Paul Pogba, Ousmane Dembele et Paulo Dybala ont deux points communs. En plus d’être des joueurs de foot extraordinaires, ils sont tous les libres de tout contrat en juin. Et le PSG est bien évidemment sur le coup pour tenter un incroyable triplé. D’abord avec Paul Pogba, qui se perd dans son aventure à Manchester United.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Malgré Cristiano Ronaldo, les Red Devils voient la Ligue des Champions s’envoler. Et le Français perd de sa superbe, lui qui a été lumineux au Mondial 2018 et qui reste l’un des meilleurs au monde dans son registre d’organisateur de jeu. A voir aussi : Les 15 meilleurs blogs et sites Web à suivre sur la stratégie de tarification de l’année 2019. Pour faire oublier les flops Draxler et compenser le possible départ de Di Maria, Paris songe fortement à convaincre Pogba de signer.

Paulo Dybala sera libre de tout contrat le 30 juin 2022. 🇦🇷 Quel doit être son prochaine club ? 😉 pic.twitter.com/2P2WYYJGIV — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 27, 2022

Voir l’article : Streaming foot :comment voir le Match Manchester United – Villarreal en Live stream ? Le tableau du groupe F de la Ligue des champions semble…

Dybala, le rêve de Leonardo

Tout aussi chaud, le dossier Dembele est bien avancé. Le Barça a perdu tout espoir de le prolonger. Et Paris se frotte les mains à l’idée de piquer un nouveau talent catalan pour zéro euro… Décevant depuis son arrivée à Barcelone, Ousmane Dembele doit réagir et se relancer. Paris est le terrain de jeu parfait pour faire parler sa vitesse, sa technique et son incroyable capacité à faire la différence ballon au pied. Le PSG a besoin de ce dynamiteur. Tout comme Paris a grandement intérêt à faire venir un numéro 9. Le fantôme de Mauro Icardi hante le Parc des Princes depuis trop longtemps… Et Lionel Messi a besoin de redescendre pour toucher le ballon, partir de loin et de faire parler son génie. En pointe, Paris est en manque. Et Dybala est parfait dans ce registre.

Très bonne vidéo d’Alex de Castro

Leonardo rêve depuis des années de le faire venir à Paris. Compatriote de Messi, buteur de talent, l’Argentin n’aura aucun mal à devenir le serial buteur dont le PSG a besoin pour franchir un cap. Et si Mbappé reste, il sera difficile de stopper la machine qui se construit à vue d’œil… Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Verratti, Pogba, Neymar, Messi, Mbappé et Dybala. Avec Dembele en joker de luxe pour entrer en jeu et semer la zizanie…

🚨C’est officiel le PSG vient de sortir un maillot collector étoilé pour les 10 titres 🇫🇷. Il sera porté jusqu’à la fin de saison, une tour Eiffel en forme d’étoile que vous pouviez découvrir sur ma photo de profil depuis une semaine. Decouvrez le ici en vidéo ⭐️❤️💙 pic.twitter.com/DcSrUTmaqD — La Source Parisienne (@lasource75006) April 29, 2022

De quoi saliver en grand !

Sur le même sujet : Coupe du Monde FIFA 2022: les 103 ans de l’inimitable Don Nacho [ad_1] Don Nacho Trelles a été entraîneur lors des Coupes du Monde…