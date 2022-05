Pochettino, Dupraz, Létang… Pour eux, ça sent clairement le roussi !

in

Au cœur d’un mercato estival qui promet d’être plus que mouvementé, certaines figures de Ligue 1 ne sont pas certaines de conserver leur poste. Entraîneurs comme présidents, voici ceux qui sont sur la sellette et qui risquent de se faire débarquer dans les semaines à venir.

Mauricio Pochettino, un départ attendu

Champion de France en titre, Mauricio Pochettino dispose d’un bien maigre bilan au sortir de cet exercice 2021-2022. Éliminé par le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’entraîneur argentin n’a pas montré grand-chose. Le jeu de son équipe est bien trop souvent faible pour compenser le manque de résultat. Et on voit difficilement comment le Qatar va pouvoir le maintenir à son poste dans le contexte actuel. En effet, la récente prolongation de contrat de Kylian Mbappé s’accompagne d’un vent de révolution. Après Leonardo à la direction sportive, ce sera certainement le tour de l’entraîneur…

C’est en tout cas la tendance qui règne autour de Mauricio Pochettino : un départ à l’été, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023.

Pour lui succéder, le PSG essaye de convaincre Zinedine Zidane. Un dossier compliqué pour le Marseillais de naissance, qui devra d’autant plus collaborer avec Luis Campos, le nouveau patron du recrutement. Pas certain que Zizou accepte ces conditions… Mais si ce n’est pas lui, qui pourrait remplacer Pochettino ? Thiago Motta, Ruben Amorim ou encore Sergio Conceiçao sont cités. Mais le scénario d’un Mauricio Pochettino toujours en poste existe. Ce n’est pas celui qui domine la tendance mais il y a encore un petit espoir pour lui.

Pascal Dupraz, fin de mission

🎙️ Pascal #Dupraz en conf’ (sur Auxerre) : « Très bonne équipe, très bons joueurs, très bon entraîneur, superbe ambiance. Mais je ne veux pas les vexer, sur ce plan là en tout cas, il m’étonnerait fort, qu’ils rivalisent avec les supps stéphanois, donc à nous de faire mieux. » pic.twitter.com/2ADdxr4f0d — Sainté Inside (@SainteInside) May 28, 2022

Recruté par l’ASSE pour sauver la maison verte, Pascal Dupraz a failli réussir sa mission sauvetage. En arrachant les barrages lors de la dernière journée de Ligue 1, le technicien savoyard pensait pouvoir écarter l’AJ Auxerre. Mais les Verts sont tombés dans le piège bourguignon… Une séance de tirs au but qui envoie l’ASSE tout droit en Ligue 2.

Un échec en règle qui refroidit totalement l’avenir de Pascal Dupraz.

Après avoir signé un contrat de six mois, le technicien est clairement sur le départ.

Les dirigeants foréziens ne devraient pas le maintenir à son poste. D’autant plus si le club est vendu. Car c’est d’actualité. Un fond d’investissement américain lorgne sur la maison verte. Et généralement, quand un acheteur débarque, il installe son coach en remerciant le précédent.

Olivier Létang, par ici la sortie ?

Je suis actuellement avec Flavien tait ! Je prépare sa prolongation et je demande votre avis pour la durée de celle-ci

Vous préférez ? — Olivier Letang (@letanginho) January 2, 2020

Au rayon des présidents en danger, Olivier Létang arrive premier ! Selon les informations de TMW, le patron du LOSC est sur la sellette. Les actionnaires ne seraient pas contents de son travail. Après le titre de champion de France, le LOSC a terminé 10e du championnat. Pas de Coupe d’Europe et des joueurs en perte de vitesse (et de valeur pour le mercato). En plus de cela, Olivier Létang a eu des comportements très limites durant certaines rencontres de fin de saison. Sanctionné par la LFP, il dispose d’un bilan peu élogieux.

Son avenir est entre les mains des actionnaires du club. Il n’est pas certain de repartir pour l’exercice 2022-2023.