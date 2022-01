Pérouse – Ternana Calcio : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

Pour Pérouse et Ternana, c’est le point culminant de toute la saison, les 90 minutes qui peuvent changer le championnat des deux équipes. Le derby de l’Ombrie numéro 45 en compétitions officielles verra s’affronter deux équipes aux caractéristiques presque opposées, mais qui, à travers des hauts et des bas, se débrouillent bien dans une Serie B très compétitive. Voyons quelles sont les idées qui peuvent nous aider à sélectionner les cotes de paris les plus intéressantes, également utiles pour faire une prédiction sur Pérouse – Ternana.

Pérouse – Ternana : prédiction recommandée

Prédiction 1X2 – 1 @ 2.20 – Eurobet

Ternana plus à l'aise face à des équipes qui jouent ouvertement, plus en difficulté face à des défenses organisées et à haute pression. Cet aspect risque d'être décisif et de faire pencher la balance vers Grifo, habitué à frapper de manière chirurgicale, en exploitant les faiblesses des adversaires.

Prédiction Moins / Plus de 2,5 – Moins de @ 1,68 – Lottomatica

7 des matchs à domicile de Pérouse se sont terminés sur un score faible car les hôtes préfèrent jouer des matchs solides même à l'intérieur de murs amicaux. Nous verrons si Ternana ira à Curi avec une attitude garibaldienne ou si elle s'adaptera aux caractéristiques de l'adversaire.

Prédiction 1X2 de 0 à 30 – X @ 1,62 – Goldbet

Au moins pendant la première demi-heure de jeu, le match sera caractérisé par une attitude avisée des deux équipes, plus soucieuses de ne pas se blesser pour ne pas affecter la suite du match. En seconde période, l'ambiance derby se fera davantage ressentir et les protagonistes sur le terrain donneront tout pour faire plaisir à leurs fans.

Les actions de Pérouse – Ternana

Pérouse solide dans des murs amicaux mais dans un derby et avec ce Ternana tout peut arriver.

Pérouse – Ternana : formations probables et actualités

Pérouse : Derby aux portes et d’après les propos de Segre, le milieu de terrain du Grifo, il est clair que ce ne sera pas un match comme les autres : « J’ai hâte que ce défi arrive. Nous savons à quel point le club et les fans se soucient de ce match et nous ferons de notre mieux pour donner à chacun une grande satisfaction. Nous sommes conscients qu’avec Ternana nous ne jouons pas un match, mais The Match ».

Ternana : Après l’engagement de la Coupe d’Italie, les Fere se sont tout de suite projetés vers le derby mais avec quelques problèmes au niveau du staff. Partipilo et Celli ne seront à nouveau disponibles qu’en janvier. Discours différent pour Agazzi et Paghera aux prises avec des problèmes physiques mineurs. Puis les yeux se sont également concentrés sur Capone souffrant d’un virus gastro-intestinal.

Formation probable de Pérouse

(3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Dell’Orco, Curado ; Falzerano, Kouan, Burrai, Segre, Lisi ; Matos, De Luca. Entraîneur : Alvini

Formation probable de Ternana

(4-3-1-2) : Iannarilli ; S. Diakite, Sørensen, Capuano, Martella; Proietti, Koutsoupias, Peralta ; Boben, Pettinari, Donnarumma. Entraîneur : Lucarelli.