Parme – Brescia : Prédiction et formations probables

Avant le début de la saison, le match entre Parme et Brescia pouvait être considéré comme un match entre le favori de tous les temps pour remporter le championnat et un éventuel outsider. Les pronostics de la veille se sont en effet renversés, avec la Rondinelle très lancée en tête du classement et des Emiliens en difficulté au centre du classement. Nous verrons si l’arrivée d’Iachini pourra choquer la maison des Croisés. Analysons quelques-uns des aspects pertinents de cette course pour profiter des cotes des meilleurs paris et pouvoir faire un pronostic sur Parme – Brescia.

Parme – Brescia : pronostic recommandé

Prédiction 1X2 – X @ 3.15 – Goldbet

Brescia a jusqu’ici joué dans ce championnat de manière cynique, partant presque toujours d’une supériorité technique souvent décisive pour atteindre les 3 points. Ceci pourrez vous intéresser : Turin – Empoli Football Club : pronostic, cotes et pronostics. Parme à Côme ont repris un match qu’ils auraient perdu il y a quelque temps et c’est le premier signe lié à l’arrivée d’un entraîneur combatif comme Iachini.

Prédiction Moins / Plus de 2,5 – Moins de @ 1,65 – Lottomatica

Parme à domicile marque peu et exprime un jeu maladroit, presque jamais passionnant. C’est un aspect à corriger si les Croisés veulent entreprendre une ascension très compliquée. Lire aussi : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables. Brescia loin de chez soi, en revanche, mise davantage sur le contrôle, en piquant si nécessaire mais sans trop réagir.

Prédiction Partielle / Finale – 1 / X @ 13.00 – Eurobet

Les choix de Iachini influenceront grandement l’approche que Parme adoptera face à un adversaire redoutable comme Brescia. Le déploiement d’un milieu offensif derrière les attaquants lors du match à l’extérieur à Côme a laissé entrevoir un certain courage qui pourrait conduire à une formation audacieuse également mercredi. Ceci pourrez vous intéresser : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris. Des croisés qui pouvaient donc pousser et trouver l’avantage déjà dans la première fraction.

Les actions de Parme – Brescia

Bookmakers généreux avec des cotes pro Parme même si le championnat des Croisés n’a pas été à la hauteur des attentes jusqu’à présent.

Parme – Brescia : formations probables et actualités

Parme : Le nouvel entraîneur de Parme, Beppe Iachini, commente ainsi son premier match à Parme : « En trois jours, le monde ne peut pas être changé mais j’étais intéressé de voir l’esprit de l’équipe. Dans la première demi-heure, nous avons créé trois occasions claires et leur gardien était bon. Nous construisons, il y a beaucoup à améliorer mais c’était inévitable au bout de quelques jours”.

Brescia : Voici le commentaire de Filippo Inzaghi après la défaite contre Pise : « Joronen n’a pas sauvé mais Pise n’a rien volé. C’est une équipe qui marche bien depuis des années, en plus elle a fait venir un joueur important comme Lucca. Nous sommes jeunes – précise le sélectionneur – et nous aurions signé avec du sang pour nous retrouver avec ce classement après quatorze journées”.

Formation probable de Parme

(4-3-1-2) : Buffon ; Delprato, Osorio, Danilo, Cobbaut ; Sohm, Schiatarella, Brunetta; Vazquez ; Anglais, Man. All .: Iachini.

Formation probable de Brescia

(4-3-2-1) : Joronen ; Ayè, Chancelier, Cistana, Pajac ; Bisoli, Jagellon, Bertagnoli ; Palacio, Spalek; Moreo. Entraîneur : Inzaghi