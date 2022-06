Paredes, Draxler, Icardi… Où vont signer les indésirables du PSG ?

Le chantier est colossal pour le PSG qui souhaite revoir une grande partie de l’effectif. A tous les secteurs de jeu, Paris veut vendre ses indésirables. A qui, combien : Média Foot fait un état des lieux.

Alphonse Aréola

Alphonse Areola, prêté cette saison à West Ham avec une option d’achat, ne devrait plus revenir au Camp des Loges la saison prochaine. Les négociations battent leur plein entre le club londonien et les représentants du gardien français sur les conditions salariales. Un accord devrait donc être trouvé rapidement. À ce moment-là, les caisses parisiennes seront renflouées à hauteur de 12,5 millions d’euros. Mais les Hammers ne seraient pas le seul club intéressé par le joueur formé au PSG. En effet, les Magpies de Newcastle auraient très récemment montré leur intérêt pour le gardien de but passé par Villarreal. Pourtant auteur d’une saison mitigée en Premier League, magpies et Hammers devraient donc se livrer une belle bataille pour signer le Parisien sur ce mercato estival.

Keylor Navas

La situation semble avoir changé pour Keylor Navas. Longtemps annoncé sur le départ et indésirable par les dirigeants du PSG. L’arrivée de Luis Campos semble avoir rebattu les cartes dans le dossier. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien gardien du Real Madrid s’est exprimé dans la presse et a assuré vouloir poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. Pourtant, la route semble barrée pour le Costaricien, avec l’intronisation définitive de Donnarumma en tant que numéro 1 dans les buts. Mais Navas semble être un joueur de défi, et tentera tout pour inverser la tendance. Surtout que depuis le fiasco de Madrid, le gardien italien enchaîne les erreurs et semble plus que jamais dans la tourmente. Le temps dira si le choix de Navas s’avère être payant.

Colin Dagba

Le dossier de Colin Dagba, jeune défenseur de 23 ans pourrait également se décanter. Formé à Boulogne, le joueur est arrivé jeune au PSG. Intéressant lors de ses toutes premières minutes avec l’équipe parisienne, le joueur déçoit et ne semble pas avoir le niveau pour jouer dans un club de ce standing. C’est logiquement qu’il cherche désormais du temps de jeu ailleurs. L’hiver dernier, Dagba avait entrepris de partir en prêt en Espagne à Majorque. Chose que Leonardo avait empêché. Aujourd’hui, le club ne semble plus vouloir le retenir. Cinq clubs s’intéresseraient à lui. On commence par l’hexagone et la Ligue 1. Strasbourg suit de près l’évolution du dossier. Des contacts ont été amorcés entre les deux parties. Mais c’est à l’étranger que Dagba possède le plus de touches. Son représentant, Pini Zahavi a réussi à parler du joueur à Villarreal en Espagne, Mayence en Bundesliga et Leeds en Angleterre. Des clubs séduits par les qualités du latéral droit parisien. Une offre avoisinant les 3 millions d’euros pourrait satisfaire le club parisien.

🚨 | Luis Campos a ciblé les besoins du groupe du #PSG et cherche une doublure à Hakimi 🇲🇦 👉 Colin Dagba 🇫🇷 est sur le départ et est courtisé 📲 @Tanziloic pic.twitter.com/L6JOtbk7zy — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 12, 2022

Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa semble enfin s’être fait une raison. Le changement de cap de Paris semble avoir exercé une bonne influence sur le latéral gauche. L’international Français n’a disputé aucune minute sous le maillot parisien la saison dernière en Ligue 1. Kurzawa pourrait donc s’asseoir sur son confortable salaire. Enfin déterminé réellement à redevenir un joueur de football. Pour ce qui est de lui trouver un point de chute, difficile pour le PSG. Le prix du joueur ne rapportera que très peu. Son absence sur les pelouses peut aussi nuire au niveau de l’attractivité du profil. Il est difficile de voir un club tenter un pari aussi risqué, sans savoir s’il aura le retour sur le terrain. Que dire de son salaire mirobolant ? Très peu de clubs pourront lui proposer un tel salaire pour s’attacher ses services. Sa valeur marchande est estimée à 5 millions d’euros.

Danilo Pereira

Danilo Pereira est l’une des seules satisfactions dans le milieu du PSG. Son nombre de matchs joués avec le club de la capitale parle pour lui. Travailleur, le polyvalent Portugais ne se cache jamais et fait toujours le sale boulot. Paris espère également s’en débarrasser afin de reconstruire avec des joueurs d’un niveau bien supérieur techniquement. L’ancien joueur de Porto est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2025. Mais Paris devra faire avec l’envie très forte du joueur de rester au club. Pour l’instant, l’opération est au point mort. Aucun club n’a manifesté d’intérêt et le joueur ne veut pas quitter le club. Sa valeur marchande est estimée à 14 millions d’euros.

Julian Draxler

Julian Draxler au PSG a tout d’un véritable gâchis. Arrivée précédée d’une jolie cote après ses performances remarquées en Bundesliga, il avait su surfer sur la dynamique et avait offert une jolie alternative, concurrence à l’Argentin Di Maria. Mais le changement brusque du PSG avec l’arrivée Mbappé, Neymar et Messi a eu raison de l’international Allemand. Il faut aussi dire que son envie de jouer s’est détériorée. Mais la vie parisienne, son salaire eux semble deux arguments de poids afin de rester dans la capitale depuis tout ce temps. Comme tous les joueurs cités auparavant, Draxler aurait enfin compris que le club veut vraiment entamer un nouveau cycle. Le point qui pourrait jouer en faveur du club, c’est son absence des dernières listes du sélectionneur allemand Hansi Flick. L’ex-coach du Bayern Munich a prévenu : pour retrouver la Mannschaft, il lui faudra un temps de jeu plus conséquents en club. Un détail qui le pousserait à chercher un point de chute pour son avenir, lui qui conserve une cote intéressante en Bundesliga. Le joueur de 28 ans est estimé à 18 millions d’euros.

Leandro Paredes

Énorme déception pour Leandro Paredes au PSG. Alors qu’il lui reste un an de contrat seulement, l’Argentin représente l’une des seules valeurs marchandes. Paredes a tout d’un mariage raté. Trop souvent blessé, il n’a jamais pu donner la pleine mesure de ce qu’il est capable de faire. Notamment sur sa qualité première, un jeu de passe très intéressant dans une équipe dominante. Le joueur comme la plupart de ses coéquipiers aimerait bien rester dans le confort parisien. Mais des discussions entre le club et d’autres équipes pourraient bien arriver. Massimiliano Allegri et la Juventus. Dans une envie de remodeler son entre jeu, Allegri aimerait bien assembler : Manuel Locatelli et Paul Pogba. Paris est ouvert à un départ si au minimum 20 millions d’euros sont déboursés.

Georginio Wijnaldum

Arrivé libre de tout contrat l’an dernier Georginio Wijnaldum n’est pas performant depuis son arrivée au PSG. Des performances critiquées qui lui ont fermé les portes de la sélection néerlandaise sur le rassemblement de juin pour la Ligue des Nations. Celui qui a 31 ans, s’interroge donc sur son avenir au PSG. La tendance serait vers la poursuite de son contrat jusqu’au bout avant espérer retrouver un nouveau challenge. Le joueur peut susciter l’intérêt d’autre club vu son profil. Pour l’instant, aucune piste concrète pour un départ, mais une offre pourrait faire réfléchir le joueur dans l’optique de la Coupe du Monde au Qatar.

Georginio Wijnaldum a été nommé « Flop de l’année en Ligue 1 » par @sportbible ! 🥶 pic.twitter.com/BjEcRCyF2B — BeFoot (@_BeFoot) June 16, 2022

Idrissa Gueye

Idrissa Gueye est lui aussi indésirable désormais à Paris. Pourtant, le club avait fait des pieds et des mains pour pouvoir s’attacher les services du joueur à Everton. Au PSG, les dirigeants voyaient en le Sénégalais la fameuse « sentinelle » qu’ils cherchaient depuis des années. Il répond présent dès ses premiers matchs en Ligue des Champions. Mais plus les saisons avancent, moins Gueye est performant. Le joueur est correct, mais n’arrive plus à répéter sa performance face au Real Madrid. Lui restant qu’un an de contrat, le joueur lui aussi réfléchirait en cas d’offre intéressante d’autres clubs. Ses performances en Premier League, notamment, pourraient lui offrir une porte de sortie intéressante pour son après PSG. 12 millions d’euros suffiraient pour que Gueye quitte le club de la capitale.

Ander Herrera

Pas de clubs ayant formulé d’offres concrètes pour le milieu de terrain espagnol Ander Herrera. Lui restant deux ans de contrat, le club du PSG l’a inscrit sur la liste des joueurs indésirables. Joueur de devoir, l’international Espagnol n’a jamais pu s’installer comme un véritable titulaire au sein de l’équipe parisienne. Bien décidé à ne pas quitter le club, Herrera va provoquer un sacré casse-tête aux dirigeants. Que faire d’un joueur pas important dans le groupe, avec un salaire assez conséquent, qui ne joue pas beaucoup de matches. Le bon de sortie est présent. Paris espère qu’un club viendra aux nouvelles afin de provoquer l’envie du joueur espagnol de mettre fin à son aventure parisienne.

Mauro Icardi

En très grosse difficulté au PSG, Mauro Icardi traîne son spleen sur le banc de touche, lui qui ne joue que très peu. Sans grande surprise, l’international Argentin est placé sur la liste des transferts par le champion de France en titre. Icardi a annoncé vouloir rester. Le joueur conserve une cote de popularité intéressante en Italie. Longtemps courtisé par la Juventus, Paris espère que d’autres équipes de Serie A tentent de lancer le pari Mauro Icardi afin de relancer, ce qui était l’un des meilleurs avants-centres au monde. Sa valeur marchande reste tout de même intéressante. La vente du joueur pourrait rapporter une petite somme d’argent.