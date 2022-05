OM : Thauvin bientôt de retour en Europe ? (Sondage)

Ancienne locomotive de l’OM, Florian Thauvin est parti découvrir le Mexique aux côtés d’un certain André-Pierre Gignac. A 29 ans, le champion du monde s’éclate outre-Atlantique. Mais restera-t-il à l’opportunité d’un retour en Europe pour relancer sa carrière ? Réponse.

A la surprise générale, Florian Thauvin a choisi de quitter l’OM, libre de tout contrat, pour rejoindre le Mexique. Une décision qui a pris tout le monde à contrepied à l’époque, Thauvin étant pisté par de nombreux clubs européens, comme l’a récemment expliqué son agent : « Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria, le président, puis l’intérêt de grands clubs comme l’AC Milan, l’Atalanta, la Roma, l’Atlético de Madrid, Manchester City, West Ham, Crystal Palace, Lyon vers la fin. Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils étaient très proches et il lui a présenté cette opportunité. Le club a été très convaincu par le joueur, ils ont poussé si fort à la fin d’avril 2021. Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l’idée, le projet et la passion dans le pays ».

Un choix qu’il ne semble pas regretter puisque Flo Thauvin s’éclate au Mexique.

« Ma vie est extraordinaire »

Dans un récent entretien accordé au journal L’Equipe, Florian Thauvin a confirmé avoir trouvé le bonheur dans son nouveau pays d’adoption : « Avec Dédé, Cyril (Rool, son agent) et nos familles, nos maisons sont ouvertes aux uns et aux autres. On se fait des tables immenses, nos enfants vivent ensemble dans un panorama fabuleux. Les enfants sont rois ! Ma vie est extraordinaire. J’aurais été fou de refuser ce que je vis ! ». Côté terrain aussi, le bonheur est dans le pré. Après une fin d’aventure compliquée avec Marseille, rythmée par les blessures et les performances en dent de scie, Thauvin revient à un bon niveau. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 31 matchs, le Français s’adapte de mieux en mieux à son nouveau championnat. Mais à 29 ans, comment ne pas imaginer une autre fin de carrière qu’au Mexique ? D’autant qu’à son meilleur niveau,

Thauvin a largement de quoi trouver une place dans un club qui dispute la Ligue des Champions en Europe…

A court terme, il ne bougera pas

Je rêve ? Thauvin × Allegri c’est quoi sa pk ils sont ensemble ? Mdrrrrr pic.twitter.com/2nW1PdxPyh — (@damienho_) May 27, 2022

Si l’opportunité de revenir en Europe n’est pas à exclure dans les années à venir, Florian Thauvin n’envisage en aucune façon de bouger cet été. Après une première saison d’adaptation, il souhaite poursuivre pour pleinement s’intégrer au Mexique et devenir un joueur référence, comme André-Pierre Gignac a réussi à le faire. Après deux saisons en Liga MX, la situation sera différente. D’autant plus que Florian Thauvin a un accord avec les Tigres. Après avoir signé libre de tout contrat, il s’est engagé jusqu’en juin 2026 mais avec la possibilité de pouvoir partir à l’issue de chaque saison s’il le désire. Sans indemnité de transfert.

Le Français maîtrise totalement son destin, les Tigres n’ont pas la possibilité d’avoir leur mot à dire. Des conditions qui montrent bien que Thauvin et son agent n’ont pas tiré un trait sur l’Europe. La priorité, c’est de réussir cette aventure au Mexique. Pour l’heure, c’est trop tôt. Après des saisons fastes et une victoire en Ligue des Champions de la Concacaf en 2021, le club de Gignac est dans le dur ces derniers mois. 9e du dernier championnat, les Tigres n’iront pas en finale du tournoi de clôture cette saison. L’effet Thauvin n’a pas encore son plein effet.