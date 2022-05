OM : Pablo Longoria va s’en mordre les doigts pendant très longtemps…

in

L’OM laisse partir Boubacar Kamara, dont le contrat expire à l’issue de cette saison 2021-2022. Une perte immense pour Jorge Sampaoli, le pur produit de la formation marseillaise étant un rouage essentiel de son système. L’amertume et les regrets sont déjà là.

Pur produit du centre de formation, Boubacar Kamara est ce que l’OM a pu voir émerger de mieux depuis de longues années. Un milieu défensif de talent, capable d’évoluer en défense centrale, avec des qualités techniques évidentes, un sens du combat et une marge de progression qui laisse entrevoir un très bel avenir au Français.

Pas étonnant de voir Didier Deschamps faire appel à lui pour l’équipe de France, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Un talent qui n’écrira malheureusement plus sa belle histoire sous les couleurs de l’OM. Après la victoire contre Strasbourg (4-0) et la qualification directe en Ligue des Champions, Bouba Kamara a parlé. Au micro de Téléfoot, il a officialisé ce que l’on redoutait : son départ.

Ex OM : Housseimi Niakaté agent de Kamara. ” Rapprocher vous de la Fédération sénégalaise pour leur poser la question de savoir ce qu’il en est réellement de l’affaire (..) Si le coach du Sénégal lui a parlé ou pas ? la réponse je l’ai, je la connais..” #TeamOM | Record pic.twitter.com/t8b6XPZlmu — (@LaMinuteOM_) May 23, 2022

Une très, très grosse perte

« Après de longues réflexions et après avoir pesé le pour et le contre, j’ai pris la décision de quitter l’OM à l’issue de cette saison, a lâché Kamara pour Téléfoot. C’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J’ai envie d’évoluer. De découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat et un nouveau pays. Je n’ai connu qu’un seul maillot, je suis au club depuis l’âge de cinq ans, j’en ai 22. Mon parcours a été unique à l’OM ».

Pilier du système de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara quitte donc son club formateur pour zéro euro et zéro centime… Au-delà du manque à gagner que représente son départ, c’est surtout une perte sportive de premier plan. Avec ou sans Kamara, cette saison, l’OM n’avait pas le même visage. Avec Kamara sur le terrain, les coéquipiers de Payet ont semblé bien plus équilibrés, inspirés et percutants. Baromètre de l’entrejeu, le Français a rayonné dans un registre où il sera difficile de le remplacer. C’est une certitude, Pablo Longoria, comme Jorge Sampaoli, va s’en mordre les doigts un long moment.

Direction l’Angleterre

Pablo Longoria est aux commandes du dossier Kamara depuis l’été 2020. Il connaît la situation et le dossier par cœur. Mais malgré des propositions très intéressantes, aucune n’a réussi à convaincre le Minot du Vélodrome de rester. L’OM n’a pas souhaité faire de folie pour son joueur. Une erreur ? Rien n’est plus important que le club. Mais des joueurs de ce calibre, aussi précieux, il faut savoir faire les efforts à la hauteur de leur talent. Pablo Longoria n’a peut-être pas tout mis en œuvre pour le retenir. Clairement, Kamara aurait pu encore vivre de très belle chose avec son club formateur. Encore plus en Ligue des Champions, la reine des compétitions, que l’OM disputera la saison prochaine. Du gâchis…

A présent, Boubacar Kamara va plier bagage et se tourner vers sa future destination, qu’il annoncera prochainement.

Selon toute vraisemblance, ce sera Aston Villa, malgré un vif intérêt de l’Atletico de Madrid.

Un club parfait pour faire exploser le soldat Kamara !

Et continuer de nourrir les éternels regrets de l’OM pendant bien des saisons encore…