Depuis plus d’une décennie, des rumeurs circulent sur le fait que Frank McCourt, l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille, va vendre le club. Mais qui est derrière cette opération qui maintient les Marseillais dans le suspense et l’incertitude ?

Voici une liste d’investisseurs possibles.

Frank McCourt n’est pas un vendeur. Le milliardaire américain Frank McCourt le répète à qui veut l’entendre : il ne veut pas vendre son Olympique de Marseille.

Il l’a expliqué à Téléfoot l’année dernière. Le club n’est pas à vendre et il le restera. Il restera dans ma famille pour des générations. Il s’est ensuite adressé à RMC, à L’Equipe et à tous les médias qui l’ont interrogé à ce sujet. Frank McCourt ne peut pas faire plus après avoir dépensé 500 millions d’euros pour l’OM depuis 2016. Ou même mieux. De nombreux spécialistes qui s’intéressent à l’OM disent que la réalité est très différente de ce que McCourt prétend.

McCourt est à l’écoute. Bien qu’il ne soit pas officiellement vendeur, Frank McCourt continue d’être ouvert à recevoir des offres. Il est ouvert à toutes les offres qui pourraient lui être faites. Mathieu Grégoire, journaliste et spécialiste de l’OM, confirme cette hypothèse et parle d’une vente à “moyen terme”. Thibaud Vezirian, quant à lui, travaille sans relâche depuis un an. L’OM est actuellement dans une démarche de vente.

Nicolas Filhol, journaliste au Football Club de Marseille, a déclaré que les South Winners, qui sont le groupe le plus important soutenant le Stade Vélodrome ont été informés par la mairie de Marseille qu’ils ont été vendus. Tous ces éléments prouvent que McCourt a tort. Qui peut se le permettre ?

L’Arabie Saoudite est la piste la plus chaude. L’Arabie saoudite est la prochaine piste chaude après le Qatar et les Émirats arabes unis. Comme pour les autres investisseurs du Moyen-Orient, la stratégie consiste à créer un réseau de clubs dans le monde entier. La France pourrait être un grand atout, surtout avec l’un des clubs les plus reconnaissables de France. Marseille est le club le plus populaire du pays, avec Saint-Etienne et Paris.

L’enthousiasme des supporters, le palmarès et l’histoire du club, ainsi que les performances récentes de l’équipe, sont autant de points forts pour les investisseurs. Le réseau de Frank McCourt peut également constituer une piste potentielle.

L’homme d’affaires américain dispose d’un solide réseau. De nombreux fonds d’investissement se trouvent de l’autre côté. McCourt et ses conseillers ont un réseau solide. Même si cela signifie garder un pied dans cette grande aventure