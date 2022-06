OM : Longoria se fait recaler de tous les côtés, panique à bord ?

L’OM démarre très mal son mercato estival. Pablo Longoria essuie refus sur refus et l’inquiétude commence à naître du côté d’une écurie phocéenne dans l’attente des feux verts de la DNCG.

L’OM a terminé la saison 2021-2022 avec des bonnes nouvelles. La première, c’est le retour du club en Ligue des Champions. L’objectif de Frank McCourt a été atteint, pour le plus grand bonheur des supporters qui vont pouvoir redécouvrir le frisson européen. Mais pour être compétitif, l’OM a besoin de recruter. Les départs de Boubacar Kamara (Aston Villa, fin de contrat), William Saliba (Arsenal, retour de prêt) et certainement de garçons comme Duje Caleta-Car (Angleterre) doivent être compensés. Mais pour le moment, c’est la soupe à la grimace… Toutes les pistes de Pablo Longoria vont droit dans le mur.

Mohamed-Ali Cho, trop gourmand

Première cible de l’OM, Mohamed-Ali Cho a vu les Marseillais dégainer une offre très tôt auprès d’Angers. D’accord sur un montant de 12 millions d’euros, les deux clubs ont laissé le joueur faire connaître ses demandes pour pouvoir venir à l’OM. Et là, le dossier s’est vite compliqué. Sa gourmandise a freiné les ardeurs marseillaises. Profitant de la situation, la Real Sociedad est arrivée. Le pensionnaire de Liga a proposé le même montant que l’OM et le salaire réclamé par Mohamed-Ali Cho. En quelques jours, l’Angevin a été transféré en Espagne, pour un contrat de 5 ans, laissant Marseille sur le carreau. Pablo Longoria et ses équipes ont refusé de surpayer un joueur de 18 ans. Visiblement, les supporters sont d’accord avec ce choix.

La vidéo de présentation de Mohamed Ali Cho à la Sociedad 🥊 pic.twitter.com/ZHriS3F6hH — SOCCER212 (@SCCR_212) June 15, 2022

Axel Witsel, la grosse déception

Positionné sur Axel Witsel, en fin de contrart avec le Borussia Dortmund, l’OM pensait tenir sa grosse signature de l’été. Séduit par le projet, l’ambiance et les conditions de sa possible venue, le Belge avait toutes les raisons de venir en France. Mais la concurrence a fait la différence… L’Atletico de Madrid est arrivé, avec un projet plus solide et certainement des moyens plus importants. A 33 ans, Axel Witsel a choisi de relever le défi de Diego Simeone. Coup dur pour Longoria, puisque Sampaoli voulait vraiment Witsel pour son milieu de terrain. A présent, l’OM cherche à avancer sur Jordan Veretout (AS Rome) ou Francis Coquelin (Villarreal). Deux dossiers à 10 millions d’euros.

🚨 La signature d’Axel Witsel n’est pas encore bouclée à 100%, l’Atlético de Madrid regle les derniers details. • 🇮🇹🐐 @MatteMoretto • pic.twitter.com/jfaQusuZEj — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) June 20, 2022

Isaak Touré, la menace anglaise

Sur les tablettes de l’OM depuis des mois, Isaak Touré est tout proche de signer. Invité par le club au Stade Vélodrome, le défenseur du Havre a assisté à une rencontre de la fin de saison. Signe que sa motivation de venir à Marseille était réelle. Mais ces derniers jours, patatras. Manchester City a accéléré et semble prêt à le signer. International U19, Isaak Touré pourrait rejoindre le giron de City Group pour être prêté à Troyes, pensionnaire de Ligue 1. Un nouveau coup dur, le troisième de suite pour l’OM. Là encore, Pablo Longoria pensait avoir parti gagné. C’était sans compter sur la concurrence étrangère… Pour ce dossier comme pour tous les autres, la problématique est la même : l’OM tergiverse trop. Dans l’attente du feu vert complet de la DNCG, l’OM ne signe personne. La situation devient inquiétante car tous les premiers choix de Sampaoli s’envolent un à un…