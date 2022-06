OM : La short-list de Pablo Longoria a été mise à jour, voici tous les nouveaux noms !

Si la short-list de l’OM est connue depuis un petit moment avec les dossiers Veretout, Cho et Touré, il semble que Pablo Longoria ait élargi son champ de recherche avec de nouvelles pistes. Voici les noms de ceux que Marseille courtise.

Dans l’attente de son passage et des validations de la DNCG, l’OM continue d’avancer sur son mercato. Il n’existe plus vraiment d’inquiétude pour le club, tout semble ficelé pour le rester des Marseillais en Ligue des Champions. Mais sans le feu vert du gendarme financier, impossible de faire quoi que ce soit. Mais Pablo Longoria se prépare et aimerait aller vite pour permettre à Jorge Sampaoli d’avoir un groupe presque complet dès la reprise de l’entraînement. Pour cela, la short-list du recrutement vient de connaître une évolution. Après Jordan Veretout (AS Rome), Mohamed-Ali Cho (Angers) ou encore Isaak Touré (Le Havre), c’est au tour d’un nouveau groupe de joueurs d’être pistés par l’OM.

Bazoer est libre

Au poste de milieu de terrain, pour la succession de BoubacarKamara, le dossier Veretout était jusqu’ici le plus avancé. Mais la concurrence s’est organisée pour le Français de l’AS Rome. Comme révélé par Média Foot, l’InterMilan et le MilanAC sont dans le coup. Et l’OM voit le prix monter pour Veretout, qui peut partir pour 10 millions d’euros. Pablo Longoria travaille donc sur des alternatives. A commencer par Riechedly Bazoer, 25 ans, qui évoluait jusqu’ici au Vitesse Arnhem. Son contrat se termine à la fin du mois, il est libre de tout contrat. Là encore, il y a de la concurrence, mais l’investissement est bien moindre puisqu’il ne coûte rien.

Wolsbourg, Lille et Lyon sont dans le coup également.

Défenseur de formation, Bazoer est capable d’évoluer au milieu du terrain, comme Kamara.

Zagadou, le bon coup

Bientôt libre également, on retrouve Chancel Mbemba. D’après Football Club de Marseille, le défenseur de Porto est sur les tablettes de l’OM : « Sampaoli apprécie notamment son expérience et sa connaissance du haut niveau à l’effectif marseillais. Il a également l’avantage d’être libre après son probable départ du FC Porto ». C’est donc un nouveau nom sur la short-list, au même titre que Dan-Axel Zagadou, qui serait sur le départ au Borussia Dortmund car lui-aussi en fin de contrat. A 23 ans, il doit relancer sa carrière et l’OM serait un excellent tremplin pour retrouver de la visibilité et du temps de jeu. Encore une fois, il s’agit d’un dossier malin, à moindre frais.

Le TSG Hoffenheim s’intéresse à Dan-Axel #Zagadou. Pour rappel, le défenseur français est libre de tout contrat. (Kicker) #BVB pic.twitter.com/bomHYpGYHu — Dortmund France (@Dortmund_French) June 8, 2022

Cho, ça se complique

L’OM est bien intéressé par Luis Sinisterra (22 ans) ! Marca s’avance même en disant que c’est nous qui avons le plus de chance de l’accueillir. Feyenoord en demanderait 20 M€. 49 matchs, 23 buts, 14 passes décisives cette saison !#TeamOM #MercatOM https://t.co/fVd4PAHAa4 — Fabien (@Beye13) June 9, 2022



Comme pour Jordan Veretout, le dossier Mohamed-Ali Cho se complique. Le joueur est courtisé à l’étranger et l’OM peine à se mettre d’accord avec le joueur. Pablo Longoria prépare déjà des alternatives si Cho venait à lui filer entre les doigts. L’alternative s’appelle Luis Sinisterra ! L’OM a croisé le chemin de cet attaquant il y a quelques semaines puisqu’il évolue à Feyenoord. Ce Colombien de 22 ans est une petite pépite qui pourrait partir cet été et l’OM aimerait en profiter. Un dossier plus cher que Mohamed-Ali Cho puisque Feyenoord espère entre 15 et 20 millions d’euros. Évoquée en Italie, la piste menant à Dries Mertens (Naples) n’est pas d’actualité.