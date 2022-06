OM : La première recrue de l’été sur le point de… tomber à l’eau !

Changement de programme du côté de l’OM. Pablo Longoria pensait pouvoir signer sa première recrue de l’été dans les jours à venir. Mais la pépite de 18 ans convoitée par les Marseillais se fait la malle en… Espagne !

Tout semblait prêt pour le premier transfert de l’OM. Un accord entre les deux clubs, un joueur qui rêve de porter la tunique phocéenne et une opération qui était quasiment bouclée. Pablo Longoria attendait simplement le passage final de la DNCG (le gendarme financier du football français) pour pouvoir finaliser et officialiser la chose. Mais contre toute attente, patatras ! Le transfert vers l’OM est en train de bien capoter. De qui s’agit-il ? De Mohamed-Ali Cho, bien sûr ! La petite pépite d’Angers est sur les radars de l’OM depuis des mois et un accord a été trouvé pour le transfert du Français à hauteur de 12 millions d’euros.

Mais l’OM ne verra pas le gamin au Stade Vélodrome la saison prochaine…

L’OM a trop attendu ?

Si l’OM et Angers ont un accord, il restait à Pablo Longoria de s’entendre avec Mohamed-Ali Cho et ses représentants. Et visiblement, le jeune français s’est montré plus que gourmand… Des demandes salariales élevées qui ont retardé le dossier. Et de son côté, l’OM attendait d’avoir tous les feux verts de la DNCG pour pouvoir avancer. Sauf qu’à trop attendre, les clubs concurrents se sont organisés. Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie… Tous sont à l’affût de Mohamed-Ali Cho depuis des mois également. Le Français n’a plus qu’un an de contrat et Angers a besoin d’argent. Son départ cet été est inévitable et à un prix correct.

🚨Selon @FabrizioRomano Mohamed Ali Cho aurait accepté de rejoindre la @RSociedad_FR ! — Euskadi Football FR 🇫🇷 (@EuskadiFootball) June 12, 2022

Première recrue de l’été ? Premier transfert avorté !

En première ligne pour signer Mohamed-Ali Cho, l’OM se fait finalement doubler par un club espagnol. D’après RMC Sport, l’Angevin file tout droit vers la Liga et la Real Sociedad. Mundo Deportivo révèle qu’un bail de cinq saisons est prêt pour accueillir le Français aux 5 sélections avec les Espoirs. Un talent qui devrait donc quitter le nid de la Ligue 1 avant même ses 20 ans… Un gros regret pour le foot français mais surtout pour l’OM, qui espérait pouvoir s’appuyer sur l’attaquant pour les saisons à venir. Celui qui a inscrit quatre buts en trente-deux rencontres cette saison va donc tenter l’aventure à l’étranger. Pour l’OM, c’est donc un nouveau chantier à reconstruire. Pablo Longoria pensait que c’était une affaire conclue, c’est raté.

🇧🇪 Infos #mercato: ⚪️🔵 Axel #Witsel possède au moins 5 offres. Malgré les approches #LAFC (qui l’a inscrit sur la target-list) & #LAGalaxy Forte probabilité que le #DiablesRouges reste en 🇪🇺 où l’#OM part avec un temps d’avance sur ses concurrents. Rien n’est signé. À suivre. pic.twitter.com/BglMcgnYZF — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 12, 2022

Witsel pour se consoler ?

Heureusement pour l’OM, si le dossier Cho est froid, celui menant à Axel Witsel se réchauffe de plus en plus. Plusieurs médias indiquent que le Belge est courtisé de partout puisqu’il aurait déjà reçu 5 propositions, mais qu’il a un faible pour l’OM. Milieu de terrain d’expérience, Witsel pourrait ainsi renforcer le milieu de terrain et succéder Boubacar Kamara, parti vers Aston Villa. Libre de tout contrat, Witsel ne coûte rien. Si ce n’est son salaire, important. Mais l’investissement sera loin des 12 millions d’euros (hors bonus) du dossier Mohamed-Ali Cho. Et Jorge Sampaoli sera ravi de pouvoir compter sur un nouveau patron au milieu du terrain.