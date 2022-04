OM : Jorge Sampaoli met en garde Feyenoord avant le match retour

in

L’OM a subi une défaite malheureuse contre Feyenoord lors du match aller de la conférence de l’Europa League (3:2). La qualification sera difficile à obtenir.

L’OM est inarrêtable sur la scène continentale depuis le début de la phase à élimination directe, mais ce n’était pas le cas jeudi lors du match aller de la Conférence de la Ligue Europa. L’équipe de Sampaoli s’est inclinée face à Feyenoord (2-3) et cette défaite est relativement logique. C’est un match difficile pour se qualifier pour la finale.

OM SE DÉBROUILLE BIEN, MALGRÉ TOUT

Ce fut une grande chance pour Marseille de revenir dans le match, car le gouffre semblait s’ouvrir de plus en plus sous ses pieds. Après avoir raté deux occasions franches (9e, 14e), Bamba Dieng concluait une belle combinaison et maintenait son équipe dans le match (2-1, 28e).

Après un centre de Mattéo Guendouzi, Gerson a fait se lever tout le stade (2:2, 40′). Avec le match nul à la mi-temps, l’OM est venu très, très bien et pouvait rêver d’un nouveau rapport de force pour les 45 secondes minutes.

Malheureusement, Duje Caleta-Car a traversé une grande période de doute dans ce match. Le défenseur croate a laissé tomber son équipe en faisant une mauvaise passe en retrait à Steve Mandanda au début de la deuxième mi-temps. Dessers a profité de cette situation impardonnable à ce stade de la compétition pour inscrire un doublé et obliger Marseille à refaire son retard (3:2, 46.).

Avec l’avance prise, le club néerlandais est passé en mode gestion, s’accordant à plusieurs reprises des périodes de possession sans agir trop hâtivement pour récupérer physiquement.

Dans le dernier quart d’heure, l’OM est revenue, mais il était trop tard pour un résultat positif. Dieng (84), avec une combinaison qui méritait plus, et Dimitri Payet, avec un tir du coin opposé (90), avaient les munitions pour forcer une deuxième égalisation. La victoire aurait sans doute eu un coût pour les Phocéens, qui n’ont pas toujours été à la hauteur.

Ils doivent améliorer leur performance au Vélodrome pour continuer leur aventure en Europa League.

Les Néerlandais ont faim et ils sont maintenant avertis.

#FEYOM Jorge Sampaoli « Steve est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps, à travers son leadership et ses qualités. Il a gagné le respect du club et de la ville. J’espère qu’il fêtera demain son 100e match » @OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM @europacnfleague pic.twitter.com/AcaHQBtMKJ — Karim Attab (@karimattab1) April 27, 2022

L’entraîneur de l’OM espère que ses joueurs ont tiré les leçons de cette défaite.

L’Olympique de Marseille continue de se battre en UEFA Conference League. Bien que les phocéens aient perdu leur premier match de demi-finale contre Feyenoord, la performance de Marseille n’a pas été si mauvaise puisqu’ils sont revenus à un but de leurs adversaires après un match passionnant dans lequel ils ont lutté.

SAMPAOLI analyse:

– défense adverse lente + pressing haut

– il titularise nos 2 ATT les rapides

– 2 actions coup sur coup : 2 loupés

– Reviens au score

– DCC foire sa relance et donne un but

Mais certains t’expliquent que c’est à cause de SAMPAOLI qu’on perd…#TeamOM #FEYOM — Mark Flanders (@MarkFlanders13) April 28, 2022

Le jeu s’est déroulé sous la dictée de l’adversaire.

Bamba Dieng et Gerson ont donné à l’OM une chance d’égaliser avant que Dessers ne donne la victoire à Feyenoord au début de la seconde période. Lors de la conférence de presse d’après-match, Jorge Sampaoli a reconnu que son équipe avait souffert en première mi-temps, mais il a également promis à son adversaire un jeu complètement différent lors du match retour de la semaine prochaine.

