OM : 2 clubs se détachent pour Bamba Dieng, Strasbourg y pense (INFO Média Foot)

Invité surprise du mercato estival, Bamba Dieng pourrait quitter l’OM. Et deux clubs anglais sont déjà bien positionnés pour tenter de le récupérer.

On le pensait intransférable et ancré dans le projet marseillais. Mais visiblement, les dirigeants de l’OM ont une autre vision des choses pour Bamba Dieng. A la surprise générale, l’attaquant sénégalais pourrait en effet être vendu cet été. Une prise de position qui vient du club, pas du joueur. L’intéressé priorise la poursuite de sa carrière en terre marseillaise mais face à la volonté de ses dirigeants de faire venir de nouveaux atouts offensifs, il est désormais fort possible de le voir partir.

West Ham bien placé

Après avoir misé sur Luis Suarez (Grenade), l’OM fonce sur Alexis Sanchez (Inter Milan). Deux renforts offensifs à ajouter aux forces en présence (Milik, Bakambu), qui poussent indéniablement Dieng vers la sortie. En tête des écuries intéressées, on retrouve West Ham. Les Hammers sont focus sur le marché de la Ligue 1, à l’affût du moindre talent. Après avoir acheté Nayef Aguerd pour plus de 30 millions d’euros, West Ham continue son mercato. Et d’après nos sources, Bamba Dieng est sur les tablettes du club anglais qui cherche encore un renfort offensif après Gianluca Scamacca (Sassuolo). Des garçons comme Maxwell Cornet (Burnley) ou Hirving Lozano (Naples) sont également étudiés.

Bamba Dieng est le cinquième attaquant dans la hiérarchie d’Igor Tudor ! (@laprovence) pic.twitter.com/uC55yNKhyz — Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2022

Newcastle arrive

Toujours en Angleterre, c’est Newcastle qui regarde attentivement le profil de Bamba Dieng. Ses qualités techniques, sa puissance physique et sa marge de progression en font un appât croustillant pour les Magpies qui ne pensent pas uniquement à la saison 2022-2023 mais aussi au futur. La construction du nouveau projet, porté par les nouveaux investisseurs saoudiens, offre de nouvelles perspectives à ce club qui souhaite bâtir pour gagner dans deux à trois saisons. Newcastle cherche donc des joueurs à potentiel pour émerge à moyen terme. Bamba Dieng est chassé dans cette perspective.

Une piste en Ligue 1

Du côté de la Ligue 1, un club regarde attentivement le profil de Bamba Dieng. Il s’agit de Strasbourg. L’entraîneur, Julien Stephan, apprécie beaucoup l’attaquant marseillais. Les Alsaciens pourraient rapidement se positionner dans la perspective d’un prêt. Le possible départ de Ludovic Ajorque, courtisé en Allemagne, incite Strasbourg à recherche un autre atout offensif.

Combien pour Dieng ?

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Bamba Dieng (22 ans) dispose d’une belle valeur sur le marché. A l’écoute des offres, l’OM attend au moins 12 millions d’euros pour ce transfert. Une somme largement à la portée des écuries anglaises. Encore faut-il convaincre le joueur de quitter l’OM, ce qui n’est pas gagné…